Magyarország nemet mondott a Nobel-békedíjasoknak

Tudta?

A béke jelképét először Gerald Holton grafikus vetette papírra 1958. február 21-én egy brit szervezet számára. A jel egy N és egy D betűt ábrázol a nukleáris leszerelést (Nuclear Disarmement) szimbolizálva.

Did you know? The lines in the peace symbol, made for the 1958 British Campaign for Nuclear Disarmament, represent the letters ’N’ and ’D’: pic.twitter.com/AbcP7s0YKn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017