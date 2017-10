„Demcsák Zsuzsa rosszkor volt jó helyen”

Az ATV hírigazgatóját, Bednárik Imrét a szürreálisra sikeredett Demcsák-Szanyi interjú tanulságairól és arról is megkérdeztük, nem tartotta-e aggályosnak az ATV-t tulajdonló egyház vezető lelkészének közös fotóját Habony Árpáddal és Andy Vajnával.

Kezdjük Demcsák Zsuzsa különös ügyével. Mi volt a cél a műsorvezető leigazolásával, miért rá esett a választás, és igaz-e, hogy Mészáros Antóniának miatta kellett távoznia?

Tegyük ezt gyorsan tisztába. Mészáros Antónia azért ment el, mert megpályázta és elnyerte az UNICEF budapesti irodavezetői posztját. Antónia erős karakterű újságíró, olyan személyiséget kerestünk a helyére az Egyenes Beszédbe, aki hozzá hasonlóan tapasztalt és felkészült. Nem tagadom, fontos szempont volt az is, hogy olyan személyiséget válasszunk, akivel növelni tudjuk a nézettséget is.

Demcsák közéleti vonalon kevésbé tapasztalt.

Demcsák Zsuzsa közgazdász, négy nyelven beszélő műsorvezető, aki korábban dolgozott az MTV-nél, majd a TV2-nél. Minden adottsága és tapasztalata megvolt ahhoz, hogy közéleti műsorokat is vezessen az ATV-n vagy bármelyik vezető televíziónál.

Mi vezetett oda, hogy végül mégis csúnya vége lett a történetnek?

Az alapvető probléma az ominózus pénteken a Szanyi-interjú volt. Az ATV-nél nagyon komoly szakmai sztenderdek szerint dolgozunk, a nézői elvárások is jóval magasabbak, mint más csatornáknál. Ez az interjú nem felelt meg ezeknek a követelményeknek, azért döntöttünk már aznap, hogy vizsgálatot indítunk, és annak befejezésééig Demcsák Zsuzsa nem kerülhet képernyőre. Számomra ekkor vált egyértelművé, hogy a sokéves reggeli tévézésből eredő kimerültsége és magánéleti problémái miatt nem tudja teljesíteni a vállalásait. Zsuzsa rosszkor volt jó helyen. A búcsú viszont nagyon kulturált volt.

Azt is lehetett hallani, hogy már az interjút megelőző napokban is voltak problémák Demcsák Zsuzsával, figyelmeztetni kellett őt, hogy nem elég felkészült, nem elég összeszedett. Meg tudja-e erősíteni, hogy volt már korábban is probléma vele?

Volt néhány visszajelzés kollégáktól, de az várható volt, hogy a beilleszkedéshez időre lesz szükség. Azt beszéltük meg Zsuzsával, hogy hétfőn leülünk és átbeszéljük az első két hét tapasztalatait. Ez a beszélgetés azonban ebben a formában már nem tudott létrejönni, mert a pénteki Szanyi-interjú után lépnünk kellett.

Hogyan tovább? Már bejelentették, hogy ki fogja helyettesíteni Demcsákot a műsorvezetői székben az Egyenes Beszédben, de ez első hallásra csak ideiglenes megoldásnak tűnt.

Szó sincs helyettesítésről és ideiglenes megoldásról. Rónai Egon és Krug Emília a végleges műsorvezetője az Egyenes Beszédnek. Rónai Egon az ATV egyik alappillére, aki rendkívül felkészült és a nézőink által is nagyon kedvelt műsorvezető, ő január óta a műsor egyik arca. Demcsák Zsuzsa távozása után megbeszéltük Egonnal, hogy innentől kezdve hétfőtől csütörtökig ő viszi az műsort, péntekenként pedig Krug Emília a műsorvezető, aki szintén rendkívül felkészült politikai újságíró.

Demcsák Zsuzsa arra is panaszkodott, hogy kicsit sok volt, amit az ATV-ben vállalt. Rónai Egonnál ugyanez nem merül fel? Hiszen ő is nagyon sokat vállal.

Rónai Egon szívesen vállalta a heti négy adást, kifejezetten élvezi is. A munkabírásáról még annyit, hogy a heti négy Egyenes Beszéd mellett újraindítottuk Egonnal a Húzóst, ez szombatonként kerül adásba.

Mi lesz a reggeli műsorral?

A Start az egyik legfontosabb közéleti műsorunk, ezért ott is fontosnak tartottuk, hogy a lehető leggyorsabban hosszú távú megoldást találjunk. Vujity Tvrtko új párjának Bombera Krisztinát kértük fel, ő már korábban is vezette ezt a műsort.

Mi volt az ATV számára a Demcsák-ügy legfontosabb tanulsága?

A legfontosabb tanulság egészen biztosan az, hogy továbbra is tartanunk kell magunkat az eddigi szakmai követelményekhez, mert ezek biztosítják a folyamatos és egyenletes magas színvonalat.

Demcsák Zsuzsa adott egy interjút a Rádió 1-en Sebestyén Balázséknak. Ebben visszaszúrt az ATV szerkesztőségének, hogy ő máshoz szokott a TV2-nél, mint amit az ATV-nél tapasztalt, mert a TV2-nél nem volt egyenlő a vendéglista az adásmenettel, azaz jóval könnyebben tudott felkészülni.

Ezt a megjegyzést nem tartottam szerencsésnek, mert a Startnál és az Egyenes Beszédnél is az ország legkiválóbb szerkesztői dolgoznak. Ők napi szinten minőségi felkészítő- és háttéranyagot készítenek az összes műsorvezetőnek. Ezek az anyagok Demcsák Zsuzsa rendelkezésére is álltak.

Demcsák, amikor az ATV-hez igazolt, egy interjúban azt mondta, bulvárosabb tempó várható az ATV Startnál, és az Egyenes Beszédről is azt mondta, „nem lehet leterhelni a nézőt azzal, hogy még este kilenckor is hardcore híreket tolunk, kell egy kis lazulás, mint a CBS 60 Minutes című műsorában is van, az utolsó szegmens mindig könnyedebb. Az ATV pedig ezt elfogadta”. Van-e még ilyen szándék, hogy bulvárosabb irányba tereljék a műsorokat?

A televízió vezetésének nincs olyan szándéka, hogy az ATV a bulvár irányába menjen el.

Az ATV alapvetően egy közéleti csatorna, amely a hétvégén szórakoztat is. Az ATV hétköznaponként reggeltől estig szinte kizárólag a közélettel foglalkozik. A közéleti műsoraink aránya az elmúlt egy évben növekedett, a Fórum műsorideje délelőtt fél órával, délután egy órával lett hosszabb, az Egyenes Beszéd a korábbi fél 8 helyett negyed 8-kor kezdődik. Márciustól pedig elindult a Heti Napló Sváby Andrással, amely egy közéleti riportműsor.

Mennyire jött be a Heti Napló?

Nagyon. A Heti Napló az egyik legnézettebb és legsikeresebb műsora az ATV-nek. A Heti Napló és Sváby András nagyon rövid idő alatt az ATV egyik legerősebb brandjévé vált.

Még mindig találkozom az Egyenes Beszédet Demcsák Zsuzsával reklámozó óriásplakátokkal, és feltehetőleg elég nagy károkat volt kénytelen az ATV elkönyvelni. Nem tervezi-e a károk érvényesítését az ATV a volt műsorvezetőjével szemben?

Az ATV vezetése lezárta Demcsák Zsuzsa ügyét, semmilyen kártérítési igénnyel nem élünk vele szemben. Azt kívánom neki, hogy pihenje ki magát, építse újra a karrierjét és legyen sikeres egy másik televíziónál. A plakátok októberben már nincsenek kint.

Az egyik vasárnap egymás után több különböző műsorban is Hajdú Péter szerepelt, aki így elég erősen uralta a napot. Hosszútávon is ilyen hangsúlyos lesz a jelenléte?

A három vasárnap esti műsorunkat, a Heti Naplót, a #Bochkort és az Esti Frizbit is Hajdú Péter produkciós cége gyártja. Tudomásom szerint az egyszeri alkalom volt, hogy a Hajdú Péter a #Bockhorban is szerepelt, majd utána az Esti Frizbi műsorvezetőjeként lépett fel.

Hajdú Péter eléggé megosztó személyiség, sokan szeretik, sokakat viszont riaszt. Önök nem érzik-e ennek hátrányát, nem kapnak-e például dühös leveleket, hogy amíg itt van Hajdú, addig nem nézzük az ATV-t?

Nem kapunk ilyen leveleket. Hajdú Péter cége készíti a három legnézettebb ATV-s műsorból kettőt, a Heti Naplót és az Esti Frizbit, ezért elismert és fontos partnere a csatornának.

Várható, hogy még további műsorokat is fog kapni, vagy akkor ennél a három műsornál megáll?

Ez nem az én kompetenciám. Erre a kérdésre Németh S. Szilárd vezérigazgató tud önnek válaszolni, ő dönt a tévé stratégiai ügyeiről, ő tárgyal a produkciós cégek vezetőivel.

A #Bockhor műsorban Hajdú azt is mondta, hogy már megvette az ATV-t. Ugye ez csak vicc?

Ez egy poén volt. Tudomásom szerint az ATV tulajdonosi összetételében nincs változás és nem is lesz.

Hajdú Péterrel készült interjúnkban szintén sok szó esett arról, hogy az ATV bulvárosodni fog-e. Hajdú jelenléte nem a bulvár irányába fordulásra utal?

Egyáltalán nem. Az ATV, mint ahogy már említettem, alapvetően egy közéleti csatorna, amely a hétvégén szórakoztat is. Ez mindig is így volt. Az ATV közéleti jellegén nem akarunk és nem is fogunk változtatni. Sem a választások előtt, sem utána. Sőt…

Jön az országgyűlési választás tavasszal, a kampányidőszak pedig az ATV hírigazgatóságára is nyilvánvalóan jelentős feladatokat ró majd. Hogyan készül erre a televíziózás szempontjából kiemelt időszakra a csatorna?

Azt szeretnénk, ha a nézőink a lehető legtöbb információval rendelkeznének a választások előtt az egyes pártok programjairól, az azokban foglaltak megalapozottságáról és megvalósíthatóságáról. Ezért a műsorainkba a politikusokon kívül szakértőket, elemzőket is hívunk. A lehetőségekhez képest próbálunk majd minél több élő vitát rendezni, hogy a pártok képviselői a nézők előtt ütköztessék elképzeléseiket.

Látnak-e esélyt arra, hogy legyen egy miniszterelnök-jelölti vita itt az ATV-ben?

Ez nem rajtunk múlik, hanem főként a pártokon. Ha köztük lesz megállapodás a miniszterelnök-jelölti vitáról, akkor azt az ATV szívesen közvetítené. Akár egyedül, akár több tévével is együttműködve.

Megvan-e már, hogy ki lesz a választási műsorának műsorvezetője?

Konkrét döntés még nincs, de erről már beszélgettünk Németh S. Szilárd vezérigazgatóval és a főszerkesztőkkel. A műsorvezetői gárdánkból kapásból tudnék mondani legalább öt olyan embert, aki alkalmas egy ilyen monstre választási műsor levezetésére. A tervünk egyébként az, hogy nem egy ember fogja vezetni ezt a műsort, hanem több kollégánk.

Tavalyi interjúnkban Németh S. Szilárd akkori vezérigazgató-helyettes, ma már vezérigazgató azt mondta, nem tart az ATV a HírTV elszívó hatásától. Azóta viszont a legmeghatározóbb képernyőst, Kálmán Olgát is elvitték az ATV-től a Hír TV-hez. Hogy áll most a nézettségi harc az ATV és a Hír TV között?

Nagyon nehéz erre válaszolni, hiszen a mi nézettségi adataink nyilvánosak, a Hír TV viszont üzleti titokra hivatkozva nem teszi közzé a számait. Talán nem véletlenül.

Volt egy bizonyos fotó tavaly decemberben, ami elég nagyot ment a magyar sajtóban, és amelyen a Nobu étteremben Németh Sándor, az ATV-t birtokló Hit Gyülekezete vezető lelkésze látható Andy Vajnával és Habony Árpáddal.

Egész pontosan Andy Vajna ebédelt a Nobuban Németh Sándorral, ott volt az étteremben Habony Árpád is, aki odalépett és köszönt. De mi az ezzel kapcsolatos kérdés?

Hogy nem érzékelnek-e semmi ilyesmi nyomást, problémát?

Kinek a részéről?

Bármilyen részről.

Semmiféle politikai nyomás nincsen az ATV-n. Ezt a leghatározottabban le tudom szögezni. Az ATV egy független televíziós csatorna.

Vannak-e olyan műsorok, amelyek kevésbé sikeresek, és ahol valamilyen változásra lehet számítani?

A nyáron bevezetett műsorstruktúra alapvetően beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért nem készülünk alapvető változtatásokra. A nyár végére a tévé-előfizetéssel rendelkező felnőtt lakosság körében 10-15 százalékkal növekedett a nézettségünk az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az elmúlt egy évben a 18-49-es kereskedelmi célcsoportban is jelentősen nőtt az ATV nézettsége, ebben a korosztályban kiugróan kedvelik a Heti Naplót, az Esti Frizbit, a Havas a pályánt. A heti top 50 legnézettebb tévéműsor között rendszeresen három-négy ATV-s produkció is szerepel, az Esti Frizbi, a Sas Kabaré, a Heti Napló, a Havas a pályán, de volt olyan hét is, amikor a Híradó is bekerült a top 50-be. Vannak még további terveink is annak érdekében, hogy az idén, még az őszi szezonban növeljük a közéleti műsoraink műsoridejét és ezáltal a nézettséget is. Meggyőződésem ugyanis, hogy a választásokhoz közeledve a nézőink egyre több hírt és elemzést várnak tőlünk.

Mik ezek a tervek?

Erről egyelőre nem mondhatok többet, de két-három héten belül ki fog derülni.

Nemrég írtunk róla, hogy megszűnt Havas Henrik egyik műsora. Havas háttérbe szorul?

Havas Henrik előtérbe került, nem háttérbe. Többet van képernyőn, mint korábban, hiszen ő a hétköznaponként jelentkező A Nap híre című műsorunk egyik arca, váltásban Simon Andrással. Szombatonként továbbra is jelentkezik a Havas a pályán, amely az egyik legnézettebb műsora a csatornának. Havas Henrik egy stabil és elismert műsorvezetője az ATV-nek.

Az ATV nemrégiben kiszervezte tehetségei gondozását a Grandioso Management céghez, amely Kele Eszternek, az ATV szóvivőjének és Yvonne Dedericknek, a TV2 Csoport volt társtulajdonosának a közös cége. Mi volt a szerződéssel a cél? Házon belül nem sikerült teljesen jól menedzselni a képernyősöket és azért kellett kiszervezni ezt a tevékenységet, vagy valami egyéb ok volt a dolog mögött?

Most egy szervezetépítési folyamat zajlik. Kele Eszter viszi az ATV sajtó- és pr ügyeit cégünk munkatársaként. Az ATV vezetősége – látva a Grandioso fejlődését – kötötte meg ezt az együttműködést. Örülök annak, hogy a neves műsorvezetőinket a Grandioso talent cég fogja menedzselni. Támogatom azt is, hogy a mi képernyőseink ne csak az ATV stúdiójában jelenjenek meg, hanem más programokon, illetve más platformokon is erősítsék az ATV és a saját hírnevüket. Ebben is segít az ügynökség csapata.

Rendezvényekre, illetve akár más tévécsatornákra is kölcsön lehet kérni az ATV képernyőseit?

Ezek is lehetségesek az ATV engedélyével. Az ilyen típusú együttműködés a világban bevett forma, a kereskedelmi tévék régebben foglalkoznak talent managementtel.

De mi az oka a tehetséggondozás kiszervezésének? Nem volt elég kapacitás?

Bednárik Imre névjegye 1992-1994 – a Pesti Hírlap újságírója 1994-2002 – a Népszabadság főmunkatársa 2002-2008 – a TV2 Tények és Jó estét, Magyarország! című műsorok információs csoportvezetője 2008-2010 – az MTV hírigazgató-helyettese, majd hírigazgatója 2010-2016 – a Népszabadság újságírója és belpolitikai szerkesztője 2016 – az ATV hírigazgató-helyettese, majd hírigazgatója

Ha megnézzük, hogy hány új neves műsorvezető jött hozzánk az elmúlt egy évben, akkor megállapítható, hogy érdemes egy professzionális csapatra bízni ezt a feladatot. Nem szokatlan egy televízió részéről, hogy bizonyos feladatokat, például a talent management vagy a műsorgyártás egy részét kiszervezi.

A minap futottam bele az ATV-n a Kőbányai Híradó című műsorba. Az egymást követő riportokban legalább háromszor egymás után bukkant fel a helyi polgármester. A stúdióháttér is döbbenetes volt. Ez szponzor-finanszírozott műsor?

Az ATV Kőbányán működik, egy korábban kötött szerződés keretében készül a helyi hírműsor, amit főműsoridőn kívül sugárzunk.

A Sas Kabaré a tavalyi interjú óta sem fáradt el? Ez tényleg egy örök műsor lesz az ATV-n?

Sas József fáradhatatlan, az ő kabaréja az egyik legnézettebb műsorunk. Az ATV nézői igénylik a közéleti humort.

Önnel kapcsolatos változás volt, hogy hírigazgató-helyettesből nem sokkal az ATV-hez történt érkezését követően hírigazgató lett, míg a vezérigazgató-helyettes, Németh S. Szilárd vezérigazgatóvá lépett elő. Ki lett akkor az ön utódja?

Tavaly decemberben érkeztem az ATV-hez és augusztus 1-jétől neveztek ki hírigazgatónak. Ezzel egyidőben Németh S. Szilárd korábbi hírigazgató és vezérigazgató-helyettes lett a televízió általános vezérigazgatója. A helyettesi pozícióban nincs utódom, mert korábban is volt egy másik hírigazgató-helyettes, Hazafi Zsolt, akivel harmonikus a munkakapcsolatunk.

