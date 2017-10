„Joggal való visszaélés” miatt perlik a bírósági hivatal fejét

Egy kitüntetett a büntetőbíró kezdeményezett eljárást Handó Tünde ellen.

A HVG ír arról, hogy Vasvári Csaba, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája szerint az Országos Bírósági Hivatal elnökének „a joggal való visszaélése egyértelműen tetten érhető”. Csak az lehet bíró, az léphet előre, akit Handó Tünde akar. Keresetében a korábban nagy ügyekben döntő bíró perbe hívta a Fővárosi Ítélőtábla elnökét is.

Az UD Zrt. megfigyelési ügyében Szilvásy György egykori titokminisztert felmentő bírót nyáron címzetes törvényszéki bírói címmel tüntette ki Handó Tünde. A szakmai elismerés ellenére, Vasvári Csaba két bírósági pályázaton is úgy bukott el, hogy papíron az első helyen végzett.

Az elutasítást érdemben nem indokolták, a pályázatokat utólag nyilvánította eredménytelennek Handó Tünde, aki szerint az állás betöltése indokolatlanná vált. Ezt az érvet ugyanakkor maga az OBH elnöke cáfolta meg, amikor Vasvári pályázataival egy időben újabb álláspályázatokat írt ki, majd két vidéki bírót is felrendelt az ítélőtáblára.

Vasvári Csaba a HVG-nek nem akart nyilatkozni, de kollégái szerint az lehet a gond vele, hogy túl autonóm. Most azt kérte a bíróságtól, kötelezze Handó Tündét az eredménytelenné nyilvánított pályázatok érdemi elbírálására. Ha itthon nem jár sikerrel kész elvinni ügyét a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig.

A hetilap a per kapcsán emlékeztet rá, hogy egy bíró most akkor juthat feljebb a ranglétrán, ha pályázik. Ha több jelölt is van, akkor őket a szakmai előéletük alapján az érintett bírói tanács rangsorolja, így elvileg az OBH elnökének csak formális szerepe lehetne.