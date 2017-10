Búcsúüzenetet hagyott a Las Vegas-i merénylő?

Nagy teljesítményű fegyverek, szétszóródott töltényhüvelyek és egy lehetséges jegyzet is látszik a Las Vegas-i merénylő szállodaszobájában készült, most kiszivárgott felvételeken – írja az Independent.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay – hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) October 3, 2017