A ralizók már egy minisztériumot is magukra haragítottak

A dobogókőiek kivannak attól, hogy egy raliverseny elzárja majd őket a külvilágtól. A Földművelésügyi Minisztérium is a helyiek mellé állt.

Közleményben horgadt föl a Földművelésügyi Minisztérium, mert ralit akarnak rendezni a Pilisben. Azt írják, nem támogatják az autóversenyt, amit szeptember 1-2-án rendeznének meg a természetvédelmi területen, ami NATURA 2000-es területet is érint. A verseny a minisztérium szerint

megzavarhatja a védett területek élővilágának mindennapi életét, komoly károkat okozhat a felbecsülhetetlen értékű növény- és állatvilágban.

Az FM felhívja a szervezők figyelmét arra is, hogy a verseny idején természetjárók, turisták, vendégek tízezrei keresik fel, akiknek zavarhatja a pihenését, kikapcsolódását a rendezvény.

A TV2 Tények című bulvárműsorában elmondták azt is szerda este, hogy a Dobogókőre vezető utakat is lezárják a verseny miatt. Pedig egy spirituális rendezvényt tartanának odafent, külföldről is sokan érkeznének. A Credobus Budapest Rallye szervezői szerint nem zárják le teljesen az utat, többször feloldják majd az útzárat.