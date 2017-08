Csak villámlátogatásra jön Putyin Budapestre

Moszkvai forrásokból úgy értesült a Magyar Nemzet, hogy biztosan Magyarországra jön augusztus 28-án Vlagyimir Putyin orosz elnök, mert a budapesti utat már egy hete lekötötték.

A Magyar Judoszövetség elnöke, Tóth László péntek este az ATV-n is jelentette be, hogy a Nemzetközi Judoszövetség vezetője hívta meg Putyint, mint a szövetség tiszteletbeli elnökét a Budapesten tartandó cselgáncs-világbajnokságra. De hozzátette azt is, hogy a Kreml sajtóosztálya nem jelentette be, hogy zajlanának az előkészületek a látogatással kapcsolatban.

A Magyar Nemzet úgy tudja, Putyin csak pár órát fog Budapesten tölteni. Részt vesz a világbajnokság megnyitóján, valamint néhány dzsúdómérkőzésen, de találkozik Orbán Viktorral is, akivel aktuális világpolitikai témákról fognak beszélni. Szíria, az Egyesült Államok és Ukrajna mellett – állítólag – a paksi bővítés a háttérbe fog szorulni. Sajtótájékoztató nem várható.

