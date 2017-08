Bocsánatot kért az MSZP-s, aki kamuplakáttal ostorozta a Jobbikot

„Valami szarvasi szervezet adta ki” – mondta Korózs Lajos a vonás-horogkeresztes alkotásról.

Egy horogkeresztes paródiaplakáttal próbálta bizonygatni Korózs Lajos szocialista politikus az ATV kedd esti műsorában, hogy a Jobbik vállalhatatlan párt.

Az adásban szóba került Vona Gábor interjúja, amelyben a pártelnök arról beszélt, hogy hajlandó bocsánatot kérni a cigányságtól és zsidóságtól. „Ki fogja ezt ennek az embernek elhinni?” – kérdezte Korózs, és felemelt egy kinyomtatott képet, amin Vona mellett egy horogkereszt látható a „cigányok”, „kommunisták”, „zsidóság”, „buzik”, „gyűlölet” szavakból kirakva.

Nem látszik, de a kép alatt ott van, hogy valami szarvasi szervezet adta ki

– mondta az MSZP-s politikus. Csakhogy a plakáton eredetileg egy szív volt Vona mellett, a horogkeresztesre photoshoppolt képet pedig nem a Jobbik szarvasi szervezete, hanem a hasonlóan szarkasztikus alkotásairól ismert grafikus-mikroblogger, Szarvas készítette (aki egyébként szombathelyi, nevét pedig megyéjéről kapta).

Szerdán ugyancsak az ATV-ben Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője egyértelműen cáfolta, hogy közük lenne a horogkeresztes plakáthoz, Rónai Egon műsorvezető pedig azt írta a Facebookon, hogy maga se hitte volna egy, a politikában évtizedek óta jelen lévő képviselőről, hogy egy kamu plakátot visz be bizonyítékként a stúdióba arra, hogy mennyire elvetemült a Jobbik.

Végül Korózs is a Facebookon ismerte be, hogy tévedett, azt írta, hiba volt a részéről, hogy nem ellenőrizte a felmutatott plakát hitelességét. Bocsánatot is kért érte.