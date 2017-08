Havi 1,2 milliót is kereshetnek a vizes vb szervezői

A szocialista Tóth Bertalan kérdezett rá arra, hogy kik vezetik a Bp2017 Nonprofit Kft.-t, ami a vizes vb szervezéséért és lebonyolításáért felel.

A Kft. szervezeti és működési szabályzatát idézi a válaszoló fejlesztési minisztériumi államtitkár, Fónagy János, amelyik tételesen felsorolja a szervezeti egységeket. Ezek a:

Biztonságszervezési Igazgatóság,

Kommunikációs és Marketing Igazgatóság,

Sport Igazgatóság,

Beszerzési Igazgatóság,

Masters Világbajnokság Igazgatóság és

Operatív Igazgatóság.

Fónagy válasza szerint a Bp2017 vezető beosztású munkatársa (akiket nem nevesít) munkavállalói jogviszonyban állnak, az önkéntes program igazgatója megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott.

A Bp2017 Nkft. vezető tisztségviselőinek és igazgatóinak munkabére havi bruttó 800.000 — 1.200.000 forint között, középvezetőinek bére havi bruttó 500.000 és 800.000 forint között alakul.

Az egyes szervezeti egységek vezetői prémiumban, jutalomban vagy cafeteria jellegű juttatásban nem részesülnek.

A Bp2017 alapítója és tulajdonosa egyébként a magyar állam, ügyvezetője Szántó Éva, aki korábban a még Gyárfás Tamás vezette Magyar Úszószövetségnél is dolgozott, a felügyelőbizottság tagjai pedig Tollas Orsolya, Baka Levente és Szentgyörgyi Anna.

Korábban a 24.hu megírta azt is egy adatigénylése után, hogy az olimpia felelősei a Budapest2024 Zrt.-nél még Orbánnál is jobban kerestek. A lefújt budapesti olimpiai pályázatért felelős cég vezetői többet keresnek a miniszterelnöknél is. Mihók Attila vezérigazgató havonta 1,8 milliót visz haza.

Mihókról – aki előzőleg tizenöt évig dolgozott a svájci tulajdonú Ringer csoportnál, vezette a médiacég magyarországi leányvállalatát, majd a Mediaworks Zrt.-t is, illetve a Népszabadság Zrt. elnök-vezérigazgatója is volt – 2016 szeptemberében derült ki, hogy a budapesti olimpiai pályázatért felelős cég élére nevezik ki, a vállalatot október 15-én vette át. (Elődje Fekete Miklós, az olimpiai hatástanulmányt elkészítő PricewaterhouseCoopers tanácsadó cég korábbi hazai vezetője volt.)

Lapunk rákérdezett a Budapest 2024 zrt. igazgatóinak jövedelmére is. Az ő bérüket személyre bontva nem árulta el a Budapest 2024 Zrt., mondván, a vezetők keresetét az infotörvény alapján, illetve a személyiségi jogok védelme miatt csak összesítve kell közzétenni. A válaszból ugyanakkor kiderül, hogy az öt vezető állású munkavállaló bére fejenként nettó 1 millió 223 ezer és 1 millió 862 ezer forint között mozog, tehát van közöttük, aki a vezérigazgatónál is jobban keres, és mindegyikük jövedelme eléri a miniszterelnökét.