Török Gábor: A Fidesz elveszítheti többségét 2018-ban

A politológus szakma legnagyobb „egyrészt-másrészt”-je következik. Ugyanis Török szerint 2018-ban a Fidesz nyer, de elveszítheti abszolút többségét. A NER pedig véget ér a most ismert formájában.

(…)a Fideszben nem szoktak rettegni. Sokkal inkább arról van szó, hogy ők is látják, hogy alapvetően megváltozott a politikai helyzet 2014-hez képest, és nem csak Simicska miatt. Akkor állt a centrális erőtér, ami azt jelentette, hogy a Fidesz relatív többséggel is számíthatott arra, hogy a 106 egyéni választókerületben (evk) az ellenzéki szavatok semmilyen formában nem tudnak összeadódni. A Jobbik mozgása a közép felé viszont a centrális erőteret megroppantotta. A Jobbik néppártosodásával az ellenzéki szavazótáboron belül megjelent az átszavazási hajlandóság, és ezt az adatok is alátámasztják. Ez viszont megteremti annak a lehetőségét, hogy 2018-ban szavazói szinten létrejöjjön valamilyen együttműködés. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy az összes ellenzéki szavazó ugyanarra a jelöltre szavaz. De azt láttuk már időközi választásokon, hogy az esélyesebb ellenzéki jelölt mögött felsorakoznak a kormányváltást akarók. Ez még akkor is kétségessé teszi a választás kimenetelét, ha a Fidesznek megvan a kétmillió szavazója és számíthat arra, hogy mondjuk a listás eredménye 40 százalék körül lesz. Mert még egy 40 százalékos listás eredmény mellett is nagyjából 65 evk-t meg kell nyernie ahhoz, hogy abszolút többsége legyen a parlamentben. Ebből viszont az következik, hogy nem veszíthet el 40-nél sokkal több körzetet. Négy éve csak 10 körzetet bukott el a Fidesz, most megvan annak az esélye, hogy ez 40 körül legyen. Ha ez valóban megtörténik, akkor nem lesz meg a 100 mandátum, ami egy teljesen új politikai helyzetet jelent. Olyan új helyzetet, ami véget vet a NER-nek abban a formájában, ahogy megismertük. Akkor kimondható lesz, hogy amit eddig láttunk, az nagyon másképp megy tovább. Ha ugyanis a Fidesz csak 98 vagy 99 mandátumot szerez, akkor három lehetőség van. Vagy megvásárol valakiket, vagy koalícióra lép az egyik párttal, vagy három hónapon belül előrehozott választásokat tartanak. A mai állapotokat ismerve csak az előrehozott választásokat tudom igazán elképzelni. A kérdés ekkor, hogy mi történik az új választásokon.