23 millióból fesztiválozott a Momentum, 12 milliós mínusz lett a vége

Szerintük nemcsak öltönyben lehet politizálni, hanem zene mellett is. Jövőre ezért újra megrendezik a Nyitás fesztivált.

A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas és a pártsajtó, például a Lokál napok óta rugózik azon, mennyibe került a Momentum Nyitás fesztiválja, Hajnal Miklós szóvivő pedig nemrég az ATV-n még nem tudta pontosan megmondani a szervezés összegét.

Hajnal akkor csak annyit mondott, a fesztivált a Momentum Catering Kft. szervezte, amely a párt rendezvényszervező cége, és ő szerződött a beszállítókkal, fellépőkkel, például aWellhello és a Fran Palermo.

Józanabb sajtóhangok 20-25 milliót tippeltek költségnek, a kormány irányába elfogultabb Figyelő már 35-40 milliót tippelt. A 24.hu megkérdezte a Momentumot. Soproni Tamás, a párt alelnöke válaszolt.

Mit?

A párt szerint jelentősen csökkentette a rendezés költségeit, hogy „több száz momentumos dolgozott önkéntesként a helyszínen, és az azt megelőző hónapokban is a fesztivál szervezésén.”

Bevételeik jelentős része a több mint ezer eladott jegyből, a szállás-, transzfer-, étel- és italértékesítésből áll össze. Emellett több száz támogatói jegyet vásároltak tagjaink és szimpatizánsaink a fesztiválra.

Ezeket azoknak az érdeklődőknek ajánlottuk fel, akik egyébként nem engedhették volna meg maguknak a részvételt, tette hozzá Soproni.

Tételes elszámolást nem tehetnek közzé, a megkötött szerződésekben foglalt titoktartás miatt, ahogy válaszukban írják: „olyan megállapodások születtek a fellépőkkel, valamint az egyes szolgáltatókkal, amely alapján a felek a szerződéseik tartalmát nem hozhatják nyilvánosságra, ezzel is védve a saját piaci érdekeiket.”

Miből?

A Nyitás a Momentum mostani válasza szerint 23 millió forintba került, a bevétel 11 millió forint volt, a Momentum pedig 12 millió forintot költött rá saját forrásból.

Ahogy lapunknak mondták, ez egy nagy befektetés Momentumos mércével, de egyre nő a tagságuk, akik anyagilag is támogatják a szervezetet, és egyre több pénz érkezik fundraisingből is, akár mikrodonációkból is és egyéni nagyobb támogatásokból is.

A 12 milliós mínuszt a párt saját költségvetéséből pótolja, ezt tagjaik és szimpatizánsaik felajánlásából pótolják.

A Momentum tagdíja havi ezer forint, ezen felül rengeteg tag plusz felajánlásokkal támogatja a szervezetet. Emellett, ahogy a NOlimpia és a májusi pozitív plakátkampányunkkor is látszott, a szimpatizánsaink szívesen támogatják a Momentumot: előbbit 18 millió forinttal, utóbbit 11 millió forinttal.

Erre azóta is építenek, sokan támogatják őket rendszeresen. Nemrég közösségi finanszírozási kampányt is indítottak, mondták, ez jól halad, az első egy hónapban majdnem hárommillió forintot küldtek nekik a támogatóik – átlagosan 9-10 ezer forintos összegekben.

Miért?

Rákérdeztünk, fájó-e a 12 milliós veszteség néhány napért cserébe.

Bár nem mindig sikerül minden a terveinknek megfelelően, a Nyitás Fesztiválnál, első rendezvényként számítottunk rá, hogy nem lesz nyereséges. De nem is ez volt a cél, hanem a közösségépítés, a közélet és szórakozás összehozása, szakmai beszélgetések megtartása. Az, hogy ennyi ember összegyűlik, beszélget és vitázik, önmagában érték, amit a Momentum képes és hajlandó is támogatni. Ehhez hasonló egyedülálló lehetőségekre szükség van a jövőben is. Hiszünk abban, hogy oldalak közötti hidat kell képezni, hogy a közélet és a zene megfér egymás mellett, és hogy nem csak öltönyben lehet politizálni, ezért jövőre ismét megszervezzük a Nyitást.

A Nyitás fesztiválon a 24.hu újságírója is ott volt, arra kérték a szervezők, a sajtó jelen állapotáról szóljon. Borús képet festett előadásában.

