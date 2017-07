Beadták az egymilliomodik állampolgársági kérelmet

A napokban adták be az egymillliomodik állampolgársági kérelmet, jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerdán Tusnádfürdőn, a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) megnyitóján. Az első napon a panelbeszélgetéseken szó volt még az erdélyi magyarság elvándorlásáról, az óvodafejlesztésekről és a medveveszély elhárításáról is.

Semjén Zsolt a megnyitón elmondta: sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben elkezdődött közjogi egyesítése, a napokban adták be az egymilliomodik állampolgársági kérelmet. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese hozzátette, a Kárpát-medencében 845 ezer magyar kapott kedvezményes honosítással állampolgárságot, és Magyarország további 120 ezer, a világ különböző országaiban élő diaszpórában élő ember magyar állampolgárságát ismerte el. Hozzáfűzte: a Magyar Állandó Értekezlet novemberi üléséig az egymilliomodik visszahonosított magyar állampolgár is leteszi az állampolgársági esküt.

Azt is bejelentette, hogy a következő nyári és téli olimpiát magyar nyelvű közvetítéssel láthatják majd a közmédiában a Kárpát-medencei magyarok.

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy korrektnek és pozitívnak tartja Klaus Iohannis román államfő kedden tett székelyföldi látogatását. A miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett, hogy elindult egyfajta párbeszéd az autonómia elfogadtatása tekintetében. A Iohannis által is támogathatónak nevezett regionális autonómia viszont nagyon közel áll ahhoz a területi autonómiához, amelyet Székelyföld számára kérnek a székelyek, mutatott rá Semjén.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke, a Tusványos egyik alapítója a megnyitón úgy vélekedett: bár a román államfő nyilatkozatai túl sok optimizmusra nem adnak okot, megteremtődhet annak reménye, hogy Klaus Jonannis moderátora lesz a román-magyar párbeszédnek.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az MTI-nek arról nyilatkozott, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság meghosszabbította a külhoni magyar családi vállalkozások éve program pályázatainak határidejét, a kérelmeket július 31-ig várják. A teljes támogatási keretösszeg 830 millió forint. Potápi Árpád János kiemelte: változtak a feltételek is, mert sokakat kizárt volna az passzus, hogy csak egy vállalkozásban lehetnek tulajdonosok. Így most a pályázó vállalkozás tulajdonosa, tagja nem lehet tulajdonosa, tagja más, a felhívásukra pályázó vállalkozásban.