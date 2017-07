Migráció és EU: a magyarok egy kicsit elégedettebbek az átlagnál

Így is meglehetősen lesújtó a magyarok véleménye az unió teljesítményéről, a Századvég kutatása szerint.

A kormányközeli Századvég Alapítvány készített az EU minden tagállamára kiterjedt kutatást arról, hogy az állampolgárok mennyire kritikusak az EU teljesítményével.

Orbán Balázs, az alapítvány kutatási igazgatója közzétett két grafikont a kutatásból. Ebből kiderül, hogy a migrációs válság kezelésében nyújtott uniós teljesítményről lesújtóan rossz az emberek véleménye. Az összes tagállam átlagát véve, az európaiak 76 százaléka szerint gyenge, 16 százalék szerint jó, 3 százalék szerint kiváló, ahogy az EU az ügyet kezeli.

A grafikonról azonban kiderül az is, ahogy arra a h3ymyf1sh mikroblogon felhívták a figyelmet, hogy a magyarok véleménye egy leheletnyivel kevésbé rossz az EU-átlagnál: 75 százalék szerint gyenge, 21 százalék szerint jó, és 3 százalék szerint kiváló az a teljesítmény, amit az EU nyújt a migrációs válság kapcsán.

A legrosszabb véleménnyel a görögök és olaszok vannak, akik a tengeri útvonalak miatt a leginkább érintettek, ott egyaránt 89-89 százalék gondolja elégtelennek, amit az EU tesz. Kiugróan magas viszont az átlaghoz képest a máltaiak elégedettsége, 40 százalékuk szerint jól végzi a dolgát az EU, 3 százalékuk szerint kiválóan, 55 százalék szerint pedig rosszul.

A felmérésben azt is vizsgálták, hányan vannak, akik kiléptetnék hazájukat az EU-ból. Az összes tagállam átlagában 27 százaléknyian szavaznának a kilépésre, a magyaroknak csak 15 százaléka. A briteket is megkérdezték, bár náluk már eldöntött a kilépés: ott 49 százaléknyian pártolják a döntést, de a csehek is rendkívül euroszkeptikusak, 47 százalékuk hagyná el az uniót.