Bréking: az oroszok megtalálták a hármas metró hibáit

A felújított szerelvényekkel kapcsolatos helyzet azonnali javítása érdekében a múlt héten a BKV azonnali hatállyal Magyarországra kérte a gyártó Metrowagonmash tulajdonló Transmash Holding vezetését, valamint a tervezésben részt vevő szakembereket. Az orosz mérnökök a BKV követelésének megfelelően a hétvégén megtalálták és elhárították a felújított szerelvény rendszeres meghibásodásának kiváltó okát.

A múlt hét végén a BKV az utasbiztonságot nem veszélyeztető, ám sorozatosan jelentkező meghibásodások, valamint a szerelvények szállításában tapasztalt késedelem miatt a legsúlyosabb szankciókat helyezte kilátásba a Metrowagonmash-sal szemben és követelte a helyzet azonnali megoldását.

A BKV közleménye szerint az orosz fél komolyan vette a BKV intézkedéseit: a hétvégén Budapestre érkezett a főkonstruktor, illetve a jármű főmérnöke; velük együtt a több mint 20 mérnökből és szakemberekből álló szakértői csoport azonnal megkezdte a felújított szerelvények átvizsgálását.

A legapróbb részletekre is kiterjedő vizsgálat eredményeképpen megtalálták a kiváltó okot – a szerelvények egyik alkatrészének, az optikai csatoló elemnek hibáját –, amelyet azonnal ki is javítottak. Az eset kapcsán a teljes flotta átvizsgálását is végrehajtják.

Ha minden az elvártaknak megfelelően alakul, akkor jövő héten megkezdődhet a szerelvények fokozatos, újbóli üzembe állítása.

A BKV minden szerződésben foglalt jogával élni fog a Metrowagonmash-sal szemben. Társaságuk a rendszeres meghibásodások miatt hibás teljesítési kötbért, illetve kárátalányt, a késedelmes szállítás miatt pedig késedelmi kötbért érvényesít az orosz féllel szemben. Az első ilyen kötbérkövetelést már be is nyújtották, és minden felmerülő probléma esetén újabb kötbérkövetelést nyújtanak be.