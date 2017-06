Szél Bernadett LMP-s társelnök arról ír a Facebook-oldalán, hogy az MVM után most Paks is pénzt kér, mert megkérdezte, mennyi közpénzt dobtak ki tanácsadói szerződésekre, tanulmányok 2010-től napjainkig. Ez most 132 000 forint lenne.

Az indoklás szerint „az adatszolgáltatás mennyiségére és az adatigényléssel érintett időszak hosszára tekintettel az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.”