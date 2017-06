Ezt a papírt vigye, ha át akar jutni a határon (X)

A határok megnyitása óta megszoktuk, hogy gond nélkül utazunk, mégsem biztos, hogy eljut a Hargitáig, ha ez a pecsétes papír nincs.

Ha az útlevél a zsebünkben van, az autó papírjai rendben vannak és biztosításról sem feledkeztünk el, azt gondolnánk, gond nélkül eljutunk a célországba, pedig egyáltalán nem biztos. Ha kölcsönautóval indulunk neki az útnak, több országban is külön nyilatkozatot kérhetnek tőlünk, és azt a szülőt is meglepetés érheti, aki egyedül készül gyermekével hosszabb nyaralásra. Íme, néhány fontos tudnivaló utazás előtt.

Ha céges vagy kölcsönautóval utazunk külföldre – azaz olyan gépkocsival, amelynek nem mi vagyunk az üzembentartói –, minden esetben érdemes magunkkal vinni a gépjármű tulajdonosának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy használhatjuk az autót. Vannak azonban olyan országok, amelyek nem elégednek meg egy egyszerű papírra vetett és aláírt engedéllyel.

Az ukrán határőrök minden esetben közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott nyilatkozatot kérnek a határátlépéskor, amennyiben a sofőr nem üzembentartója a gépjárműnek. Ennek hiányában nem engedik be az autót az országba. Mielőtt tehát Záhony vagy Tiszabecs felé vennénk az irányt a kölcsönautóval, a tulajdonossal karöltve mindenképpen keressünk fel egy közjegyzői irodát, ahol aláírásonként 1500 forintért hitelesítik az aláírását .

Akkor sem érdemes megfeledkezni erről a dokumentumról, ha Romániába készülünk. Bár határellenőrzésre nem kell számítanunk, nem biztos, hogy eljutunk a Hargitáig a céges autóval, ha egy közúti ellenőrzés során kérik tőlünk a tulajdonos nyilatkozatát. A közjegyzői irodákban – főként a határ közelében lévő irodákban, ahol naponta tucatnyi ilyen hitelesítés készül – pontosan tudják, milyen adatoknak kell a nyilatkozatban lennie ahhoz, hogy azt elfogadják külföldön is. Fontos, hogy a nyilatkozattevő az üzembentartó lesz, tehát neki mindenképp meg kell jelennie a közjegyző előtt!

Az ukrajnai és a romániai utazásokkal kapcsolatban további információkat ide és ide kattintva talál.



Készüljön fel, ha gyerekkel megy külföldre

Ha az egyik szülő gyermekével rövidebb nyaralásra megy külföldre, nyugodtan útnak indulhat a párja beleegyező nyilatkozata nélkül. Akkor sem valószínű, hogy bármi fennakadás lenne, ha a szülők már elváltak, hiszen a legtöbb ország jellemzően csak hosszabb tartózkodás és letelepedési szándék esetén vizsgálja, hogy a szülő nem jogellenesen viszi-e a gyermeket külföldre.

Más a helyzet, ha hosszabb nyaralásról, vagy huzamosabb idejű (például 2-3 hónap) külföldi tartózkodásról van szó. Országa válogatja, hogy mennyire szigorúan ellenőrzik, hogy jogszerűen utazik-e a szülővel a gyermek. Az Egyesült Államokban például nagyon szigorúak a szabályok. Ha mondjuk, egy kéthónapos nyelvtanfolyamra utazik a gyermekével, jellemzően akkor is szükség van a párja beleegyező nyilatkozatára, ha házasságban élnek. Érdemes felkeresni ebben az esetben egy közjegyzői irodát, és párja beleegyező nyilatkozatát közokiratba foglaltatni vagy aláírás-hitelesítéssel ellátni. A közokiratba foglalt nyilatkozat a magánokiratnál erősebb bizonyító erővel bír, tanúsítja, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megtették azon a napon, azon a helyen és olyan módon, ahogyan az a közokiratban áll. Fordítás is készülhet – illetve eleve idegen nyelven is írhatják –, és érdemes lehet a nyilatkozat nemzetközi felülhitelesítését (apostille) is kérni a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától. Így jó eséllyel a külföldi hatóságok előtt is megállja a helyét a dokumentum.

Határozott idejű külföldi tartózkodás esetén célszerű belefoglalni a nyilatkozatba a külföldön tartózkodás idejét, valamint annak végső időpontját is. Ekkor a hozzájárulás csak erre az időszakra fog vonatkozni, ugyanakkor tejesen egyértelmű lesz, hogy a szülő nem szándékozik a gyermekkel tartósan kinn maradni.