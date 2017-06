Szelényi Zsuzsa kilép az Együttből

Szelényi Zsuzsa, az Együtt képviselője, egy, a parlamentből közvetített Facebook-videón jelentette be, hogy kilép az Együttből. Azt mondta, hogy eddig sem tetszett neki az akcionista politizálás, de mindig továbblendítette a tenni akarás. Most azonban, amikor a plakáttörvény megszavazása előtt felmerült, hogy az ellenzéki párt felvetette, együtt szavazhat a Fidesszel, elege lett. Az Együtt felvetette, hogy ha a kormánypártok elfogadják a javaslataikat a törvénnyel kapcsolatban, akkor megszavazzák a módosítást. Szelényi független képviselőként továbbra is a parlamentben marad.

Az Index megkereste Juhász Pétert, aki nagyon sajnálta Szelényi döntését és további jó munkát kívánt. Hozzátette, hogy a képviselőnő valós indokait nem tudták meg, és arról is a médiából értesültek, hogy távozik a pártból.

A párt közleményben tagadta, hogy az Együtt bárkire nyomást gyakorolt volna azért, hogy megszavazza a Fidesz plakáttörvényét, mindenesetre tudomásul veszik Szelényi döntését.