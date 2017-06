Lázár: Nagy magyar hazafinak tartom Horthyt

A miniszter kettéválasztaná Horthy tetteit: sokat tett a Trianon utáni ország feltámasztásáért, de 1944-ben már nem feltétlen cselekedett jól.

Orbán Viktornak a Klebersberg-kastély átadóján elmondott, Horthy Miklós egykori kormányzót dicsérő szavai keltettek pár hullámot, így a Kormányinfón is felmerült csütörtökön a kérdés. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nem köntörfalazott, ezt mondta:

Nagy magyar hazafinak tartom Horthy Miklóst.

Szerinte ez egy hosszú és nehéz történelmi kérdés, a magyar kormány szerencsére nem foglalkozik ilyesmikkel. Antall József is azt mondta Horthy újratemetése előtt, hogy magyar hazafinak tartja a kormányzót. Lázár szerint a miniszterelnök nyilvánvalóan különbséget tett a ’40-es és ’20-’30-as évek között. Lázár hozzátette, volt néhány ember, aki felépítette újra az országot Trianon után.

A miniszter biztos abban, hogy Horthynak, Klebersbergnek, Bethlennek is fontos szerepe volt, hogy az ország újra tudta kezdeni Trianon után. “Ez személyes politikusi teljesítmény nélkül lehetetlen lett volna” – mondta. Lázár a saját bölcsész ambícióit is elővette: szerinte Horthyt is kitalálták. Néhány ember 1920 körül eldöntötte, milyen politikai berendezkedés legyen az országban, hogy Horthy képviselhesse az államiságot.

Az komoly történelmi vita szerinte is, Horthy jól döntött-e 1944-ben, a német megszálláskor, hogy államfő maradt. Ha nem maradt volna, nem tudta volna leállítani a budapesti zsidóság deportálását. Az is tény persze, hogy a vidéki zsidók deportálásait nem állította le.