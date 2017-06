Alig van falusi háziorvos, romlik a 60 éven felüliek egészségi állapota

Két éve közel 15 500 orvosi állás volt a fekvőbeteg-ellátásban, ebből majdnem ezret nem sikerült betölteni. Ugyanebben az évben 6,6 százalékkal kevesebb háziorvos dolgozott az alapellátásban, mint az ezredfordulón – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Magyar Nemzet által megismert, legfrissebb kiadványából.

A legtöbb státus 2015-ben a belgyógyászatokon (1592), az aneszteziológiai és intenzív ellátásban (1420), a sebészeteken (1041), a csecsemő- és gyermekosztályokon (996) és a szülészet-nőgyógyászatokon (916) volt. Azonban az osztályok nagy részében 5 százalék feletti, a belgyógyászatokon pedig ennél is magasabb, 7,5 százalékos volt az üres állások aránya – írja a lap.

Az 500-nál több státussal rendelkező szakterületek közül a pszichiátriákon volt a legmagasabb, 13 százalékos az üres álláshelyek aránya. Az alapellátásban uralkodó helyzetről is sötét képet fest a kiadvány: 2015-ben a háziorvosoknak a fele városban praktizált, és mindössze háromtizedük látott el körzetet falun. A páciensek között az átlagnál nagyobb arányban nőtt a 60 évesek vagy annál idősebbek csoportja is, körükben az egészségi problémák előfordulásának esélye is jóval magasabb.