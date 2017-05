Németh Szilárd magánügye lesz a kétmilliárdos birkózóálom

A csepeli birkózócsarnok kezdetben 500 milliósnak indult beruházása már 2 milliárd forintnál tart, amit áll ugyan a kormány, de valamiért a csepeli önkormányzat és a birkózó szövetség is lemondott a bábáskodásról, és egy Németh Szilárd alapította alapítványra testálta az ügyet.

2016 utolsó előtti napján hozott egy határozatot a kormány, aminek a lényege az volt, hogy sportcélokra lehessen elkölteni milliárdokat. A határozat a fejlesztéseket a nemzetgazdasági és a fejlesztési miniszter hatáskörébe utalta. A határozat egy mellékletet is tartalmaz.

Ennek egyik legérdekesebb pontja, hogy a Csepeli Birkózó Akadémia létesítésére 2 milliárd forintot ad a Magyar Birkózó Szövetségnek.

Ez már első hallásra is érdekes, ugyanis a Fidesz alelnöke és egyik fő beszélő feje Németh Szilárd korábbi csepeli polgármester, aki mellékállásban a birkózó szövetség elnöke is (a megválasztását nem kicsi felháborodás kísérte anno). De lássuk sorban, hogy nőtt nagyra és vált Németh magánügyévé a birkózók álma!

A két vállra fektetett A-terv

Németh eredetileg egy 400 milliós csarnokot ígért be, aztán ehhez hozzátett 100 milliót a csepeli önkormányzat (tavaly februárban döntöttek a multifunkciós csarnok megépítéséről). Az volt a terv, hogy a Csepel SC-vel együttműködésben hozzák tető alá a projektet. Azonban összevesztek a sportklubbal, aminek patinás birkózó szakosztálya van. Az elképzelés az volt, hogy a Nehézatlétikai Csarnok helyére épüljön az új épület, de ez a terv kútba esett.

Új helyszínt kellett találni. A Ráckevei (Soroksári)-Duna mellett találtak három potenciális helyszínt is, amikkel azonban több gond van. A környék zömmel kertesházas zöldövezet, a folyóág mentén parkerdők, üdülők vannak, a kerületi szabályozási tervvel pedig ütközne egy nagy forgalmat bonyolító, hatalmas épület felhúzása.

Szabó Szabolcstól, az Együtt országgyűlési képviselőjétől úgy tudjuk, hogy a főváros új településszerkezeti tervet fogadott el, ami miatt a kerületeknek is új terveket kell kidolgozniuk. A csepeli pedig lehet, hogy megengedőbb lesz a csarnok felépítésével.

Szabó azt is elmondta, a birkózócsarnok valóban régóta szerepel a csepeli önkormányzat bakancslistáján, már a 2015-ös évre elfogadott költségvetésben elkülönítettek e célra 400 millió forintot.

A csepeli önkormányzat 2015 februárjában úgy döntött, hogy 20 millió forintért elkészítteti a kiviteli terveket (erre jött rá később még 100 millió a kivitelezésre), a kerület pedig 15 évre vállalta az üzemeltetést. Három helyszínt jelöltek meg, miután a Nehézatlétikai Csarnok felújítási terve elbukott:

Csepeli Sport- és Szabadidőközpont területe, A strandtól északra fekvő szomszédos terület, Kis–Duna sor; a Vendéglátó ipari Szakközépiskola és Kutyakiképző között.

Szabó szerint nemcsak a csarnok Kis-Duna mellé építésével lenne gond, mivel egy nagy parkoló is szükséges lenne mellé. Ráadásul Németh Szilárd akkor lett népszerű a kerületben még korábban, amikor épp egy erre a környékre tervezett nagy építkezést igyekezett megakadályozni, egy lakóparkot. Egy wellness-központ is épült volna ide, de azt is megtorpedózták. Végül az 1-es verziót választották, egy parkoló helyére került volna a szerény, 250-300 fős nézőterű csarnok.

Az ügyben megkerestük az érintett szervezeteket, közülük a Csepel SC és a Magyar Birkózó Szövetség nem válaszolt. A XXI. kerülettől azt a tömör választ kaptuk, hogy

A csepeli önkormányzat a Magyar Birkózó Szövetséggel szorosan együttműködve egy multifunkciós csarnok megépítését tervezi a kerületben. Amint a kérdés aktuálissá válik, mindenkit a megfelelő időben tájékoztatunk a részletekről.

A kormány részéről az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta, 2015 szeptemberében (tehát bő egy évvel a fent említett kormányhatározat által jóváhagyott 2 milliárdos támogatás előtt) támogatási szerződést kötöttek a csepeli önkormányzattal a 206125/2. helyrajzi számú ingatlanon egy birkózócsarnok megépítéséről. A telek a Hollandi út 8. szám alatt, a Kis-Duna partján, egy most sűrűn fákkal borított területen található. Azt írták, a teljes költség 565 millió forint, amihez Csepel 165 millióval járult hozzá. Ha már a birkózó szövetség nem válaszolt, az Emmi a nevükben ezt írta:

A beruházást a Magyar Birkózó Szövetség sportszakmai szempontból megfelelőnek tartja, és megépítését fontos mérföldkőnek tekinti a csepeli és a magyar birkózósport fejlesztése, fejlődése szempontjából.

A válasz szerint a támogatás első részlete az engedélyek beszerzéséhez és az előkészítéshez kellett. A beruházás folyamatban van, az építési engedélyről szóló határozat bő egy éve, tavaly április 22-én jogerőre emelkedett, a támogatás második részletét is kiutalták.

Ez azért furcsa, mert ahogy fentebb írtuk, az új tervek szerint egy sokkal nagyobb beruházás fog megvalósulni.

Elfogadott, aztán félredobott javaslat

Pedig egy korábbi, egész alapos javaslat, amit aztán a kerület el is fogadott, még másról szólt: a Hollandi út 8. alatti összközműves telken létesítendő birkózócsarnok támogatásáról. A telken a Csepeli Művelődési Központ ifjúsági tábora helyezkedik el több mint 40 ezer négyzetméteren (a fele erdő, kevesebb mint fele üdülőépület, a maradék 1336 négyzetméter udvar, ide kerülne a csarnok).

A javaslatban kifejtették, az Emmi támogatja az új helyszínt mind a beígért 400 millióval. A csarnok megfelel a nemzetközi birkózószabványoknak, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel megspékelt, és némi átalakítással sok más sportág is tud ott működni a tollaslabdától a vívásig. Ez a terv is 250-300 fős lelátóval számol.

Szabó állításával ellentétben a javaslat úgy fogalmaz, a szabályozási tervnek megfelelne a csarnok felépítése, amit eleve az itt lévő bitumenes pályák helyére húznának fel, nem csökkenne a zöldfelület, érdemi fakivágás nem lesz, a telek alkalmas a sportfunkcióra és a parkolás biztosítására, sőt a csepeli iskolások is használhatják testnevelés órákon. Az épület 8,5 méter magas lenne, és három birkózószőnyeget lehetne leteríteni benne. Érdekesség a melléklet szerint, hogy szó sincs összeveszésről a Csepel SC-vel, egyszerűen gazdaságtalan lenne az elavult Nehézatlétikai Csarnok felújítása. Mindenesetre minden nemet és korosztályt beleszámítva legfeljebb 135 sportoló állandó edzését kéne itt biztosítani. Évi 8-10 országos versennyel számolnak, amikor kísérőkkel együtt 500 ember veheti igénybe a csarnokot, amihez még egy finn szaunát is hozzácsapnak.

Ez nem cselgáncs, de ez ippon

Aztán egyszer csak a csepeli képviselő-testület elé került egy új javaslat, ami az előző tervet a kukába dobta. A csepeli 21óra nevű blog írt róla először. A javaslatban már az említett kétmilliárd forintos állami támogatás is megjelent, ami a többszörösére duzzasztotta a nemrég még szerény terveket.

Ami ennél is érdekesebb, hogy a Németh Szilárd által márciusban alapított Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány olyan helyzetbe hozta magát, hogy a csepeli önkormányzat azt javasolta, kerüljön az összes pénz és az egész projekt az alapítványhoz, ami Németh csepeli, Sügér utcai címére van bejegyezve.

A címegyezés a birtokunkba került cégbírósági adatokból is látszik:

Ezzel az önkormányzat reményei szerint az A-tervben emlegetett és elfogadott 100 milliós önrészre már nem lesz szükség. Borbély Lénárd polgármester javaslata így fogalmaz:

Amennyiben javaslatomat elfogadják, a támogatási szerződésben vállalt feladatot, az eddig elkészült terveket és az elnyert támogatást átadjuk a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány számára.

Az azóta elfogadott javaslat kiemeli, „egyéb támogatásoknak és Németh Szilárdnak elnök úrnak köszönhetően” egy „gazdagabb, nagyobb műszaki tartalmú és színvonalú projekt” valósulhat meg. És valóban: 7992 négyzetméter lesz az igénybe vett terület, ebből 2163 négyzetméter maga a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. A 134,3 millió forint értékűre becsült ingatlan földhasználati jogát nettó 35 millió forintért ruházza át a kerület. A csarnokot két ütemben tervezik megépíteni, két emeleten összesen 9 szőnyeget fektetnek le, de 500 férőhelyes lelátó is megépül, kézilabdázni is lehet majd, vagy akár ezer fős rendezvényeket lehet itt tartani. A kivitelezést legkésőbb 2018. június 30-ig el kell kezdeni.

A javaslatot elfogadták: az alapítvány lesz a csarnok és akadémia létrehozója és működtetője, hozzá vándorol a 2 milliárd forint. Az ellenzék a testületi ülésen azt kifogásolta, hogy az alapítványt nem egy köztestület hozta létre, hanem Németh Szilárd mint magánember.

A probléma tehát az, hogy egy magánalapítvány fogja a kétmilliárdot felhasználni, ebbe nem lesz beleszólása ebbe se Csepelnek, se a birkózó szövetségnek.

Az MSZP közleményt adott ki, a szocialisták szerint a döntéssel

az adófizetők kétmilliárd forintja végleg elveszítheti közpénz jellegét, és egy az egyben Németh Szilárd Fidesz-alelnök markába kerülhet.

Úgy vélik, ez felvetheti a pénzmosás és a hűtlen kezelés gyanúját is.

Az alapítványt ráadásul kurátorként az a Gál Balázs vezeti, aki Németh polgármestersége idején (2010 és 2014 között) a polgármesteri kabinet tagja volt, jelenleg pedig az önkormányzat közrendvédelmi és közbiztonsági bizottságának tagja.

Természetesen megkerestük az érintetteket, így Németh Szilárdot is az ügyben, amint adnak választ a kérdéseinkre, bővítjük a cikket.

(Kiemelt képünkön Németh Szilárd a Magyar Birkózó Szövetség új elnöke a szövetség tisztújító közgyűlésén 2015. január 30-án. MTI Fotó: Kallos Bea)