Kibiztosították az uniós atomot Magyarország ellen

A magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el szerdán az Európai Parlament (EP) plenáris ülése.

Szerda délután két állásfoglalásról szavazott az Európai Parlament. A két állásfoglalás nagyrészt ugyanarról szól, és azért volt belőle kettő, hogy legalább az egyiket elefogadják.

Az elsőként napirendre kerülő állásfoglalás a baloldali-liberális-zöld frakciók közös állásfoglalása volt, és ez volt a kettő közül a lényegesen durvább. És végül ezt is fogadták el.

A javaslat először sajnálatának ad hangot,

hogy Magyarországon súlyosan leromlott a jogállam, a demokrácia és az alapvető jogok helyezete,

ezután felsorol egy rakás magyar törvényt, amelyek ezt az állítást alátámasztják.

A javaslat szerint ezeke a törvények – kiegészülve a korrupcióval – rendszerszinten veszélyesek a magyar jogállamra.

Ami ennél is durvább, a javaslat kimondja azt is, hogy ez most egy vizsga az EU-nak, hogy képes-e akkor is megvédeni a saját értékeit, ha azokat egy tagállam veszélyezteti.

Az a javaslat azért sokkal keményebb, mint a másik, mert felszólítja az Európai Bizottságot, hogy ellenőrizze szigorúbban az uniós pénzek felhasználását Magyarországon.

Emellett azt is követeli, hogy az összes vitás ügybe folytassák a párbeszédet Magyarországgal. A magyar kormánytól pedig azt várják, hogy

Vonja vissza a Lex CEU-t, a civiltörvény javaslatát és a menekültek tranzitzónába zárását.

Ha ez nem történik meg, akkor kilátásba helyezi Magyarország ellen a lehető legsúlyosabb büntetést, a 7-es cikkely bevetését.

Ezzel pedig elvennék Magyarország szavazati jogát az Európai Tanácsban, az EU legfontosabb szervében. Ezt a cikkelyt még soha nem használták, bár Lengyelországgal szemben már fenyegetőztek vele. Egyelőre ez sem jelenti azt, hogy használni fogják, csak azt, hogy megkezdik az előkészítést. Még több szavazás és vita lesz addig, hogy el is indítsák.

Az egészben a magyarok számára az a legijesztőbb, hogy a baloldali-liberális-zöld frakcióknak nincs annyi szavazatuk a parlamentben, hogy egyedül elfogadják a javaslatot.

Az elfogadáshoz az is kellett, hogy a Fidesz saját európai pártjából, az Európai Néppártból szavazzanak át a képviselők.

Az is jelzésértékű lett volna, ha a Néppárt legyengített javaslatát fogadják el a Fidesz ellen, de az, hogy a keményebb verzió ment át, még durvább üzenet a magyar kormánynak, hogy még a saját párttársai is aggódva nézik, amit csinálnak.

A Néppárt eleve azért nyújtott be saját javaslatot, mert arra számítottak, hogy a pártcsalád egy része átszavazna a baloldali, durvább javaslatra. Ezért Manfred Weber frakcióvezető javaslatára benyújtottak egy saját verziót, ami néhány nap haladékot adott volna a Fidesznek a változtatásra, és kivette volna az uniós pénzek szigorúbb ellenőrzését.