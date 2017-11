Pánikhelyzet a fuvarozóknál: kifogyóban egy fontos nyomtatvány

Szanyi Tibor is megszólalt a fuvarozóháborúban

Fuvarozói körökben van némi pánik, mert nemigen tudnak beszerezni EUR1-es nyomtatványt. Volt, aki Ruszin Zsolt adószakértőt azzal kereste meg, a mút héten, hogy már csak egy hétre való papírja van. Azt próbálta megtudni, mit csináljon, ha az is elfogy, amíg nem tud ismét venni. Szóval, hogy mi legyen az átmeneti időszakban. Ruszinnak erre nem volt ötlete, mivel csak az említett bizonylatot lehet használni.

Az EUR. 1-es nyomtatvány az EU-irányelv szerint papíralapú. Kanada már digitális verziót használ – az Európai Unióban is várható az átállás, de majd csak 2019. május 1-jén.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) válaszából azt is megtudtuk, hogy mire is szolgál az EUR. 1. A szállítási bizonyítvány az Európai Unió által kötött egyes szabadkereskedelmi megállapodásokban meghatározott formanyomtatvány, melynek használata nem kötelező. Az EUR. 1 célja, hogy az adott szabadkereskedelmi megállapodás alapján az adott EU-n kívüli országba kivitt termékek megkapják a megállapodás alapján járó vámkedvezményt. A vámkedvezmény pedig elég nyomós ok lehet a használatra.

Az exportőröknek akkor indokolt beszerezniük, kitölteniük és kérelmezniük, hogy a vámhatóság az EUR. 1 okmányt hitelesítse, ha a kiviteli vámeljárás alkalmával:

több mint 6000 euró értékben kívánnak az adott szabadkereskedelmi megállapodás szerinti terméket harmadik országba exportálni;

illetve ha nem rendelkeznek elfogadott exportőri engedéllyel, ami kiváltja az EUR. 1 használatának szükségességét.

Ruszin Zsolt adószakértőtől azt is megtudtuk, hogy

a nyomtatványt egyetlen nyomda gyártotta Magyarországon, de tudomása szerint meghalt a tulajdonos és leállt a gyártás.

A leállást a NAV is megerősítette: a nyomtatvány gyártásával kapcsolatos feladatokat 2004. május 1-je óta egy cég látta el, ám ez a vállalkozás az adóhatóságnak jelezte, hogy ezt a tevékenységét megszünteti.

Az adószakértő úgy tudja, az exportálók felvásárolták az EUR. 1-es nyomtatványt, és piaci visszajelzések alapján attól tart, hogy napokon belül pánikhelyzet alakulhat ki, mert kevés van a dokumentumból. Arra számít, hogy akár 1-2 hónapos kiesés is lehet a nyomdaváltás miatt.

Kérdeztük a NAV-ot erről is, de erre nem reagáltak. Viszont Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy vám- és jövedéki szóvivő azt írta, a nyomtatványok gyártását a jövőben egy másik cég végzi ajd el. Hogy melyik, azt nem közölte. A nyomtatványok előállíttatása érdekében megtették az intézkedéseket, a gyártás nyomdai előkészítése folyamatban van – tette hozzá. Hogy mikortól lesz elérhető az utánpótlás, arra nem tért ki.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán