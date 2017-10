Egyedülálló applikációt fejlesztett a Bókay Gyermekklinika

Az intézményt támogató alapítvány tavasszal nyerte el az Invitech Solutions InnoMax Díját. Az elismeréssel járó támogatásból olyan okostelefonos alkalmazást fejlesztettek, amely példa nélküli a hazai gyermekgyógyászatban.

„Klinikánk nagy múltra tekint vissza, hiszen 1839-ben alapították, és a világon a negyedik legrégebbi gyermekgyógyászati intézmény. Természetesen ápoljuk a gyökereinket, ugyanakkor azt is szem előtt tartjuk, hogy éljünk a 21. század adta infokommunikációs technológiákkal. Az volt a célunk, hogy olyan applikációt hozzunk létre az idelátogatók számára, amellyel megkönnyítjük a klinikára való jövetelt, a betegellátás során a tájékozódást és az itt tartózkodást, valamint általánosan is hasznos információkkal segíthetjük az érdeklődőket” – összegezte Dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikájának igazgatója.

Az idén már nyolcadik alkalommal kiírt InnoMax pályázaton Business, valamint Nonprofit és civil kategóriában lehet indulni.

„Amikor kitaláltuk az applikáció ötletét, nem sokkal később láttuk, hogy megjelent a tavalyi InnoMax-pályázat felhívása. Ennek nagyon örültünk, mert úgy éreztük, hogy tökéletesen a mi projektötletünkhöz illeszkedik ez a pályázati lehetőség. Szerencsére a zsűrinek is tetszettek az elképzeléseink, így minket is beválasztottak az InnoMax Nonprofit kategória nyertesei közé. A díjjal járó anyagi támogatás nagyon sokat jelentett abban, hogy létrejöhetett ez az applikáció. InnoMax-díjazottként abban is bízunk, hogy ezáltal nagyobb figyelemhez juthat a fejlesztésünk, és minél többen megismerhetik ezt a hasznos programot” – fejtette ki az igazgató.

Hogyan segít a Bókay applikáció?

Az okoseszközökre letölthető alkalmazás néhány hét múlva lesz elérhető az App Store-ból és más alkalmazásboltokból. A program sokféleképpen informálja a felhasználókat, így például egyetlen gombnyomással elérhető a fővárosi gyermekgyógyászati és gyermeksebészeti ügyeleti rendszer beosztása. Könnyen megnézhető az intézmény területi ellátási kötelezettsége is. A szülők cím vagy térkép alapján is ki tudják keresni, hogy az adott problémával mikor fordulhatnak a klinikához.

Az alkalmazásban külön térképen látható, hogy a Bókay Klinikán belül hová kell eljutni, merre vannak az egyes osztályok, rendelések. A program tartalmazza a járóbeteg szakrendeléseik és a fekvőbeteg osztályaik főbb információit (rendelési idő, elérhetőségek, munkatársak), de akár azt is, hogy az orvosaiknak milyen speciális szakterületeik vannak.

A szülők arról is kaphatnak hasznos információkat, hogy mire készüljenek, ha be kell feküdnie a kórházba a gyermeküknek. A kisebbek számára képeken keresztül mutatják be, hogy mit jelent egy-egy vizsgálat, így például a lázmérés, a labor vagy az ultrahang. A szülők ezen kívül külön megnézhetik, hogy a nagyobb beavatkozásokra hogyan érdemes felkészülni, mit jelentenek pontosan az egyes vizsgálatok. A kórház munkatársai arra is gondoltak, hogy a várakozási idő alatt az applikáción keresztül mesék és játékok is elérhetőek legyenek.

Piros, sárga és zöld lámpa a gyógyításban

Két évvel ezelőtt adtuk ki a Mit tegyek, ha beteg a gyermekem? című könyvet, amelyben jelzőlámpaszerűen vesszük végig, hogy meghatározott tünetek alapján mi a teendő. Piros jelzéssel felsoroljuk, hogy melyek azok a tünetek, amelyeknél azonnal kórházba kell vinni a gyermeket, de arra is kitérünk, hogy például éjszakai probléma esetén mikor lehet reggelig várni, és akkor elmenni az orvoshoz. Zöld jelzéssel azokat az eseteket gyűjtöttük ki, amikor a szülő otthon is el tudja látni a gyermekét. A könyvből a legfontosabb információkat az applikációra is feltöltöttük, ezzel is segítve a gyors tájékozódást – részletezte az igazgató.

Már gondolkodnak a következő digitális fejlesztésen

A gyermekklinika munkatársai arra törekednek, hogy valóban családbarát intézményként működjenek, és amiben lehet, megkönnyítsék a szülők és gyermekek ott létét.