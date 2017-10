A forint lehet az új svájci frank?

Egyre több elemző veti fel, hogy lassan nagyon megváltozhat a forint státusza a nemzetközi devizapiacon: a korábbi carry deviza státuszból funding currency (finanszírozó deviza) lehet. A folyamat jelei már látszanak a piaci forgalomban, melynek szerkezete fokozatosan átalakul, írta a Portfólió.

A devizaügyletekről Az úgynevezett carry trade ügyletek úgy néznek ki, hogy jellemzően alacsony kamatozású devizában hitelt vesznek fel a befektetők, majd a pénzt magasabb hozamú befektetésbe (részvénybe, állampapírba vagy magasabb kamatozású devizába) fektetik. Az így elért kamatnyereség pedig a profitjukat növeli, cserébe futniuk kell az árfolyamkockázatot is. A finanszírozó deviza elsődleges ismérve az alacsony kamat, részben ezért lett vonzó a forint a 0,9 százalékos alapkamat mellett, ami már a feltörekvő piacon is alacsonynak számít. Ezt fejelte még meg az MNB a nem konvencionális eszközeivel, melyeknek köszönhetően a pénzpiaci kamatok ma nulla körül vannak. Az utóbbi évek-évtizedek legnépszerűbb finanszírozó devizája a japán jen volt. A régiónkban e mellett a svájci frank volt hasonló helyzetben, illetve részben a cseh korona.

Bár arra vonatkozóan nincsenek statisztikák, hogy milyen új pozíciók épültek fel a forint körül a piacon, piaci forrásból úgy hallani, hogy a befektetők egy része is ráharapott már a lehetőségre. Vannak például olyan befektetők, akik az alacsony forintkamatok mellett akár negatív kamaton megkapott forrásból tízéves magyar állampapírt vesznek, amivel 2,5 százalék feletti éves hozamot tudnak elérni még mindig.

A lap szerint az MNB által közölt forgalmi adatok is alátámasztják a fenti megállapításokat. Így például az euró-forint azonnali (spot) piac átlagos napi forgalma tizenkét éve, 2005 augusztusában volt a mostaninál alacsonyabb, ami arra utal, hogy nagyrészt swapokon keresztül finanszírozzák a pozícióikat a befektetők.

A kérdés az, hogy a jövőben is fennmarad-e a most látható tendencia. Ha ugyanis egyre több befektető térne át a swapokról az azonnali piacra, akkor az az MNB-nek is fejtörést okozhatna, hiszen a magyar deviza túlzott erősödése fenyegetne. Egyelőre a swapok vonzóbb árazása miatt fordul inkább azok felé a piac, de sok múlhat azon is, milyen típusú szereplők kereskednek a forinttal a jövőben.

