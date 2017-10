Hihetetlen sikert ért el egy vállalkozás ezzel a rejtvénnyel

Nem mindennapi ötletet vetett be a garázscégként indult Netlife, hogy felhívja magára a figyelmet: olyan óriásplakátot eszelt ki, amelyen egy többlépcsős rejtvény volt látható. A cég sokáig dolgozott a megoldható, ám kellően nehéz, többlépcsős rejtvény kiötlésén, aminek első feladatát hozták nyilvánosságra, óriásplakáton. A hirdetés egyetlen helyen jelent meg, mégpedig a magyarországi informatika egyik legnagyobb gyújtópontjában, a Graphisoft Parkban. A nyitóképen láthatja, hogyan is nézet ki az a bizonyos plakát.

A helyszínválasztás nem volt véletlen, hisz ahhoz, hogy valaki a rejtvény minden feladatát meg tudja oldani az általános műveltségen és logikán túl egy nagyon erős informatikai szaktudás is kellett. És hogy mennyire volt trükkös a feladvány? Az első lépcső csapdát tartalmazott, aztán a következőn 99,9 százalék elvérzett, de aki ezen is túljutott, annak hackelési ismeretire is szükség volt.

Az IT-szakemberek kíváncsiságát mindenesetre alaposan feltüzelte a feladvány: a fénykép vírusként terjedt az interneten, hogy ki tudja megoldani a feladványt. Ekkora nemzetközi hullámra talán a rejtvényt kiötlő cég sem számított, és legnagyobb meglepetésükre az első megfejtő egy amerikai programozó volt. Néhány e-mailváltást és videóhívást követően a cég szerette volna, hogy a rejtvényeik megfejtőjét személyesen is megismerjék, így minden útiköltséget állva meghívták őt egy pókerpartira a budapesti irodájukba, valamint szóba került a cég egyik amerikai ügyfelénél való közös együttműködés is. Hát ilyen egyszerűen ment a dolog. Ők így foglalták össze a lényeget:

Bátran kijelenthetjük, hogy egy relatíve kis vállalat minimális ráfordítással (egyetlen óriásplakát a Graphisoft Parkban) is tud várakozáson felülit teljesíteni marketingtevékenységével, ha az alapötlet kreatív és jól átgondolt. Van tehát élet az „akció” és a „mi termékünk a legjobb” kulcsszavas hirdetéseken, illetve az ilyen jellegű semmitmondó kampányokon túl. Legyetek kreatívak és a hirdetésetek önálló életre fog kelni, hogy „saját erejéből” olyan helyekre jusson el, amiért nem is fizettetek.