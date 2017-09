MTV EMA: a magyar zeneipar is beszáll a versenybe

Londonban rendezik meg a 24. MTV Europe Music Awards (EMA) díjátadó gálát, amelyen az Invitel egyik ügyfele is részt vehet kísérőjével. A rangos esemény a hazai zenei élet számára is különleges, hiszen az októberben induló magyar MTV-nek köszönhetően idén lehetőség nyílik arra, hogy a közönség megválassza a legjobb magyar előadót is.

November 12-én tartják a díjátadót, amelyen egy fantasztikus show kíséretében ünneplik a legnagyobb sztárokat és a legjobb zenei előadókat. Az Invitel és az MTV jóvoltából a távközlési cég egy szerencsés ügyfele kísérőjével személyesen is részt vehet a rendezvényen. A gálán a világhírű énekesek mellett egy népszerű, magyar sztár is jelen lesz, mert az MTV-nek köszönhetően egy hazai előadó is részt vehet az MTV EMA idei nemzetközi szavazásán. A magyarországi közönségszavazáson kiválasztott öt jelölt versenyezhet a legjobbnak tartott magyar előadót megillető MTV EMA Best Hungarian Act címért. Így Tóth Gabi, Rúzsa Magdi, Pápai Joci, Freddie, illetve a Kowalsky meg a Vega kapott esélyt arra, hogy megmérettesse magát a legrangosabb európai zenei díjért folyó küzdelemben. Ez már a negyedik alkalom, hogy egy szerencsés ügyfelét a sztárokhoz repíti az Invitel: tavaly a játéknak köszönhetően egy mogyoródi lakos, Baranyi Zoltán és felesége vett részt a díjátadón. A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Invitel IPTV vagy digitális kábeltévé előfizetők, Családi vagy Családi HD csomagot vesznek igénybe és regisztrálnak a www.invitel.hu/mtvema/ oldalon. Emellett azon új ügyfelek is bekerülnek a sorsolásba, akik a vállalat említett televíziós szolgáltatásának valamelyikét igénybe véve előfizetnek az adott Családi csomagra. Az eredményhirdetés október 3-án lesz, a győztes nevét a weboldalon teszik közzé. A nyertes és társa utaztatásáról és szállásáról is az MTV gondoskodik. Az itthon maradók sem szalasztják el a show-t, hiszen az MTV csatornán élőben követhetik az eseményeket november 12-én. (x) 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek