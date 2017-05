Az IT-biztonság területén erősít az Invitech Solutions

A cég megvásárolta a NewCo IT-biztonsági üzletágát.

Az Invitech Solutions az év első felében több lépésben is tovább szélesíti szolgáltatás-portfólióját. Ennek a folyamatnak egyik állomása a NewCo ICT Security Services Kft. IT-biztonsági üzletágának a napokban lezáruló megvásárlása is. A cég ezzel a lépéssel saját fejlesztési folyamataiban is időt takarít meg, és újabb ügyfélkört tudhat a magáénak.

Az integrációt követően a NewCo által kínált szolgáltatások az Invitel Csoporthoz tartozó Invitech Solutions infokommunikációs megoldásainak szerves részét fogják képezni. Az üzletrész megvásárlása azért is volt kézenfekvő választás, mert a NewCo által kínált, az üzleti folyamatokat kiszolgáló hálózat-, adat- és információbiztonsági szolgáltatások nagyon jól illeszkednek az Invitech Solutions portfóliójába.

Az elmúlt időszakban a vállalat számos más téren is növelte technológiai és szakértői kompetenciáját. A folyamat eredményeként a kínált szolgáltatás-portfólió a nagyvállalati hálózati megoldások és a call, contact center rendszerek területén is jelentősen bővült, így módon még több szolgáltatást tudnak egy helyről igénybe venni az ügyfelek.

Az akvizíció eredményeként a NewCo eddigi ügyfelei ugyanazt a magas szintű kiszolgálást és támogatást élvezik, mint korábban, de megnyílik előttük az Invitech Solutions integrált telekommunikációs és informatikai megoldásainak teljes spektruma. Az ügyfelek ugyanis a továbbiakban egy kézből vehetik igénybe a társaság által, több esetben exkluzív partnerként biztosított IT-biztonsági szolgáltatásokat, és egyúttal építhetnek vállalatunk egyedülálló infrastrukturális adottságaira is. Ezek sorából kiemelendő az országos lefedettségű, 9000 kilométeres optikai gerinchálózat és a legkorszerűbb felhőszolgáltatásokat is nyújtani képes, jelenleg további bővítés alatt álló adatközponti kapacitás – nyilatkozta Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője.

A szakember hozzátette: „az akvizíció jól illeszkedik cégünk szegmensalapú szemléletéhez, mert például a középvállalatok által kedvelt sztenderdizált, úgynevezett dobozos termékeket és a különböző nagyvállalatok speciális igényeire szabott egyedi megoldásokat is kiválóan kiegészítik az újonnan szerzett kompetenciák”.

A tranzakciónak köszönhetően az Invitech Solutions ügyfélköre is bővül, ugyanis újabb államigazgatási szervek, kis-, közép- és nagyvállalatok, oktatási és egészségügyi intézmények, pénzintézetek, internet- és médiacégek veszik majd igénybe szolgáltatásait. Mindemellett komoly partneri együttműködéseket és kereskedelmi jogosultságokat is megszerzett így a vállalat. Ezek közül említést érdemel a hálózat- és információbiztonsági megoldásairól ismert Sophos cég „Platinum Solution” minősítése, illetve a Kaspersky, a világ egyik vezető végponti információbiztonsági megoldásszállítójának „Gold” minősítése is.

Mindemellett az Invitech Solutions számára lehetőség nyílt a távoli, de mégis biztonságos munkavégzést lehetővé tevő Soliton Systems megoldásainak, valamint a SOTI gyártó mobileszközök központi, egységes kezelését biztosító szoftverének szélesebb körű alkalmazására. Az akvizícióval a társaság komoly tapasztalatok birtokába kerül a felhasználói szintű IT-biztonság területén, hiszen a céghez csatlakozó szakembergárda nevéhez fűződik a korábbi, nemzetközileg is elismert VirusBuster több termékének a kifejlesztése is.