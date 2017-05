6+1 tipp, amivel növelhető az ügyfelek lojalitása

A lojális ügyfelek hosszú távon biztosítják egy vállalkozás sikeres működését, miközben az elégedettségük nagy valószínűséggel újabb vásárlókat is hozhat. Ezzel szemben a mindennapi feladatok ellátása mellett az ügyvezetőknek sokszor csak kevés idejük jut arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak rájuk.

Az Invitel összegyűjtött 6+1 jótanácsot, amelyeket megfogadva a kisvállalatok növelhetik ügyfeleik lojalitását.

1. Indítson törzsvásárlói programot!

A leghűségesebb vásárlók a legjobb vásárlók, hiszen ha elégedettek az általuk választott szolgáltatással, folyamatosan visszatérnek, sőt, még akár másoknak is ajánlhatják a céget. Éppen ezért érdemes kidolgozni egy olyan törzsvásárlói rendszert, amely ösztönzi őket erre, így nem csak Ön, hanem a vásárlói is jól járnak, hiszen hűségükért cserébe ajándékokat vagy kedvezményeket kapnak.

Léteznek például magyar fejlesztésű online hűségkártya rendszerek, amelyekkel nagy beruházási költségek nélkül, díjmentes időszakban tesztelheti, hogy illik-e cégükhöz a szolgáltatás. Mielőtt nagyobb projektbe vágná a fejszéjét, próbálja ki ezeket, ezt követően pedig eldöntheti, hogy hosszabb távon is előfizet-e valamelyikre.

2. Vezessen be értékelési rendszert!Ha vásárlóinak lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzéseket adjanak a vállalkozásáról, szolgáltatásairól vagy munkatársairól, akkor nemcsak könnyűszerrel javíthat az esetleges apró hibákon, de kihangsúlyozhatja azokat az erősségeit is, amelyekben igazán otthon van.

Ha webshopot üzemeltet vagy e-mailen tartja a kapcsolatot vásárlóival, egy egyszerű, pár perc alatt kitölthető kérdőív eredményeiből is sokat tanulhat. Rendelkezésre állnak olyan népszerű online kérdőívkészítő alkalmazások, amelyeknek ingyenes verziója is elérhető – első körben ezeket érdemes kipróbálni. Az internetes eszközök számos előnnyel járnak, de ha még csak fontolgatja, hogy belép az online térbe, a kérdőíves módszert papíron vagy akár szóban is alkalmazhatja.

3. Adjon kedvezményt a következő vásárlás összegéből!

Mindenki örül annak, ha egy termékhez vagy szolgáltatáshoz olcsóbban juthat hozzá. Éppen ezért a kisvállalatoknak is az újabb vásárláshoz kötött árengedmény, illetve kedvezmény jelentheti az egyik leggyorsabb megoldást arra, hogy egy egyszeri vásárlóból törzsvásárlót varázsoljanak. A rendszeres akciók – azáltal, hogy újra fel tudják éleszteni a vásárlókedvet – folyamatosan újabb vásárlásokat generálhatnak. Ezzel a módszerrel könnyen meggyőzheti az utcáról betérő ügyfeleket is, hogy ismét érdemes visszalátogatniuk.

4. Kedveskedjen személyre szóló ajánlatokkal!

Tudja, mikor ünnepli ügyfele születés- vagy névnapját? Ha igen, lepje meg személyre szóló apró kedves üzenettel vagy ajándékkal. Egy apró figyelmesség és ügyfele máris úgy érezheti, hogy szebb lett a napja, és szívesen gondol arra, aki a jeles nap alkalmából felköszöntötte. Attól függően, hogy vállalkozása mivel foglalkozik, ezeken az évfordulókon adhat akár extra kedvezményt vagy szolgáltatást is ajándékba. Ez persze csak megfelelő adatbázis-építéssel képzelhető el, amelyre az online eszközök nyújtják a leggyorsabb megoldást.

5. Tájékoztassa ügyfeleit hírlevélben az aktualitásokról!

Rendszeres hírlevél küldéssel hatékonyan érheti el azokat, akik a legfogékonyabbak arra, amivel cége foglalkozik. Trendek, tippek, trükkök, hírek, akciók – minden elfér egy helyen. Jó minőségű, saját képekkel és ötletes szöveggel új módját fedezheti fel az ügyfelekkel történő kapcsolattartásnak, ráadásul ehhez már számos ingyenesen elérhető program is a segítségére lehet. Számos népszerű hírlevélküldő szolgáltatás egy-kétezer fős címre történő kiküldéshez díjmentesen használható, de nagyobb címlistákhoz már komplexebb megoldást is igénybe vehet. Természetesen kis keresgélés után magyar hírlevélküldéssel foglalkozó cégeket is találhat.

6. Legyen okos, könnyen kezelhető weboldala!

Ma már alapvetőnek számít, de sokan mégis itt rontjuk el: kell egy jó weboldal, amely lehetőség szerint több platformról is elérhető, legyen szó asztali gépről, laptopról, tabletről vagy esetleg más mobileszközről. Ha online boltot – is – üzemeltet, még inkább fontos, hogy egy informatív, átlátható céges honlappal rendelkezzen, ahol az is könnyen megtalálja a számára fontos információkat, aki először látogat el a website-jára. De mitől lesz jó egy weboldal? Itt találja a 10 legfontosabb ismérvet.

+1 Nyújtson ingyenes Wi-Fi szolgáltatást!

Ossza meg Ön is internethálózatát ügyfeleivel! Ha vendégei jól érzik magukat az üzletében, akkor szívesebben maradnak tovább, többet költenek és persze a várakozási idő is gyorsabban telik számukra. További hasznos tippekért kattintson ide.

Az érdeklődők további hasznos információkkal kapcsolatban az Invitel 06 80 881 881-es kisvállalati zöldszámán kaphatnak tájékoztatást.