Nagydobás a cégeknél – Versenyelőnyt jelenthet az üzleti intelligencia

A felhőalapú megoldások és az okostelefonok terjedésének köszönhetően ma már a kisebb cégek is hozzáférhetnek olyan technológiai megoldásokhoz, amelyek korábban csak a nagyvállalatok privilégiuma volt.

Az Invitech Solutions nemrég kigyűjtötte, hogy melyek azok a főbb technológiai fejlesztések, szolgáltatások, melyek már most is megfizethetőek a kisebb vállalkozások számára, és jelentősen profitálhatnak belőlük. A cikk első részét a hackertámadások elleni adatvédelemről, a hibrid felhők előnyeiről és a mobileszköz-menedzsment fontosságáról itt olvashatja el.

Intelligens üzletek

A negyedik ipari forradalom korában, amikor is éppen a digitális transzformáció korszakát éljük, egyre több digitális tartalom, vagyis adat keletkezik a világban. Ma már nincs olyan vállalkozás vagy szervezet, ahol ne jönne létre számottevő, üzletileg is rendkívül értékes adatmennyiség. Hogy ebből információt és versenyelőnyt is tudjanak kovácsolni a társaságok, az jórészt azon múlik, hogy mennyire aknázzák ki a rendelkezésükre álló adatvagyont. Mindezt a leghatékonyabban az üzleti intelligencia megoldásokkal (Business Intelligence – BI) lehet elemezni és az adott cég javára fordítani – összegezte az infokommunikációs vállalat.

Úton az adatvezérelt szemlélet felé

A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már egyre nagyobb mennyiségű adat egyidejű elemzésére (Big Data) van lehetőség, a felhőalapú megoldások használatával pedig ma már az adatok tárolásával, méretével sem kell feltétlenül foglalkozniuk a vállalkozásoknak, vagy legalábbis nem olyan értelemben, mint régebben.

Fontos azt is kiemelni, hogy egyre több döntés születik adatvezérelt szemlélettel, ezért az üzleti, kereskedelmi és marketinggondolkodás mellett egyre nagyobb szerep jut az informatikai, elemzői kompetenciának is. Ilyen összetett képességekkel kell rendelkeznie például korunk egyik slágerszakmájának tartott adattudósnak (data scientist) is, de mellettük egyre szélesebb palettájú BI eszköz is segíti a vállalkozások adatfeldolgozását – mind vizualizációval, mind mesterséges intelligenciával.

Sok esetben bizonyos folyamatok során a kommunikáció már kizárólag a gépek között zajlik (Machine-to-Machine, M2M-kommunikáció), amiből már csak digitális log fájlok (naplófájlok) keletkeznek. Ekkor papíralapú anyagok vagy rögzített hangfelvételek nem jönnek létre, így ezeket a gépi kommunikációkat már többnyire csak digitális eszközökkel lehet elemezni.

A kisebb cégek számára is elérhetőek a BI megoldások

Jó hír lehet a kisebb társaságoknak is, hogy manapság már egyre több szakértői csapat, egyre jobb eszközök, egyre inkább megfizethető áron segítik az üzleti intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázását. Egyik szakterülete a BI megoldásoknak az adatvizualizáció, melyben már külön szakmai versenyek is léteznek.

Szintén jó hír, hogy ma már a legtöbb szoftver is támogatja az adatok vizuális megjelenítését is, így egyénileg is el lehet kezdeni az adatsorok, elemzések látványos, figyelemfelkeltő bemutatását a klasszikus táblázatos nézetek helyett. Ilyen lehetőségek például megtalálhatók már a Microsoft Excelben is, de a felhőalapú szolgáltatók (Google Analytics, Azure stb.) is számos megoldást nyújtanak erre.

Az adatvizualizációra és -elemzésre igyekszik minden szolgáltatásszállító célszoftvereket is fejleszteni, melyeket különböző (például havi vagy egyszeri licencdíjas) konstrukciókban kínálják a felhasználók számára. Ezen a területen világszerte piacvezetőnek számít a Microsoft Power BI, a Tableau vagy a Qlik, de számos kisebb-nagyobb, régi és új versenyző eszközét is megtalálhatjuk a piacon.

Ráadásul a BI eszközök egyre több adatforráshoz tudnak csatlakozni, ami számos további lehetőséget nyújt, és egyszerűbbé válik az adatelérés is, ezáltal pedig az önkiszolgáló felhasználói élmény is növekszik. Manapság a legtöbb eszközzel könnyedén lehet csatlakozni a klasszikus adatforrások (Oracle, IBM, SAP, MySQL, adattárházak stb.) mellett felhőalapú adatbázisokhoz és online szolgáltatásokhoz (például Azure, Facebook, különböző CRM adatforrások – MS Dynamics, Salesforce) is. De az összefuttatás, szinkronizálás működhet szinte bármilyen más adatforrással is, legyen szó akár a Wikipédia oldalakról vagy egy belső munkaerő-nyilvántartó Active Directory rendszerről – részletezte az Invitech Solutions.

Üzleti tippek

Kulcsmutatók követése: az üzleti intelligencia megoldások segítségével olyan kulcsmutatókat tudnak a cégek definiálni és folyamatosan nyomon követni, melyek a működést és a teljesítményt leginkább tükrözik. Ezen keresztül jobban érthetővé válnak folyamataik, értékesítési számaik, jobb előrejelzéseket tudnak készíteni, és ezáltal jobb döntéseket tudnak hozni, melyek végül az üzleti eredményeikre is kihatnak.

Ne hagyják „elveszni” az értékes információkat! Ha nem ismerik fel kellő időben az adatokban rejlő lehetőségeket, később azok esetleg már nem lesznek elérhetőek az idősoros elemzésekhez, ezért fontos hogy időben gondoljanak azon adatok megfelelő tárolására is, melyeket később elemezni szeretnének. Ha nem tudják előre, hogy melyek lesznek ezek, akkor készítsenek „adatleltárt”.

Információbiztonság: azzal is számolni kell, hogy az adatvagyon mások, így akár illetéktelenek számára is fontos lehet, ezért kiemelten figyeljenek a megfelelő védelemre és az információk biztonságos tárolására, valamint a megfelelő jogosultságkezelésre is. A legtöbb BI eszköz már fel van vértezve ezekkel a biztonsági funkciókkal.

Előny a piaci versenyben: az üzleti intelligencia megoldások számos más területen segíthetik egy cég fejlődését, és azt, hogy versenyelőnyre tegyen szert. Sőt, ma már talán inkább úgy helyes fogalmazni, hogy az nem marad le a digitális versenyben, aki BI megoldásokkal tudatos döntéseket hoz vagy döntéseket készít elő – legyen szó marketingkampányok elemzéséről, az ügyfélszolgálati elégedettség méréséről vagy egyszerűen csak a saját honlap látogatottsági mutatóinak analitikájáról.

Bárhol, bármikor elérhető adatok

A mobil BI terület elterjedésével mára már szinte minden üzleti intelligencia megoldás okoseszközökre is optimalizált lett. Tehát az, aki különböző adatelemzésekre, riportokra, grafikonokra, statisztikákra kíváncsi (legyen egy kisebb cég vezetője, egy nagyvállalati döntéshozó, döntés-előkészítő vagy akár egy ügyfél, aki az igénybe vett szolgáltatásait szeretné monitorozni) a napi teendőik mellett mobileszközein is hozzá tud férni ezekhez az adatokhoz.

Korábban mindezt csak egy nagyobb heti-havi riport keretében kaphatták meg a cég szakemberei, vagy jobb esetben egy célszoftvert, webes elérést kellett megnyitniuk, és ott nézhették meg normál monitoron a számokat. Most már erre sem kell várniuk, mivel a legtöbb BI eszköz már alapból képes ezeket a funkciókat is támogatni. Esetenként még a riport fejlesztéskor sem kell külön egy (vagy több) mobilra optimalizált verziót legyártani, hanem maga a szoftver már eleve képes arra, hogy reszponzív módon (adott eszközre optimalizálva) kezelje és jelenítse meg a tartalmakat. Az is előfordulhat, hogy ehhez külön applikációt kell letölteni az adott eszközre, de ezt a gyártók általában felteszik a megfelelő alkalmazás-áruházakba – tette hozzá az Invitech Solutions.