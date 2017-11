Koldusbot juthat a vidék nyugdíjasainak: 18 ezer forint/hó

Nagy bajban lesznek a vidéki nyugdíjasok. Mostanában érik el a nyugdíjkorhatárt a Ratkó-gyerekek, köztük több százezer őstermelő, közmunkás és napszámos – hívta fel a figyelmet a hvg.hu. És azzal kell szembesülniük, hogy az ellátásuk csak tengődésre lesz elég.

A cikkben megszólaltatták Dudás Zoltán üllői őstermelőt, akinek szintén nagyon szerény a nyugdíja:

Negyvenhárom évet dolgoztam, tavaly 18 ezer forinttal mentem nyugdíjba.

Ami jóval kevesebb még a minimálnyugdíjnál is. A férfi úgy véli, hogy most nagyon sokan járnak hasonló cipőben, hiszen a jelenleg nyilvántartott csaknem 300 ezer őstermelő harmada éri el ezekben az években a nyugdíjkorhatárt.

Hogy valakinek hogyan lehet a minimálnyugdíjnál kevesebb az ellátása, arról ebben a cikkben írtunk:

Önnek is simán lehet 28 ezer forintnál kevesebb nyugdíja Nem egy olyan élethelyzet, életút van, ami után még a kötelező legkisebb nyugdíjat sem kell megadni időskorban.

A főként mezőgazdasági térségekben élők az állami gazdaságok és a téeszek felszámolása után cégeket alapítottak vagy őstermelőként próbáltak boldogulni, az egykori traktorosok, állatgondozók meg elszegődtek napszámosnak. Nem kevesen kényszerből tették mindezt.

A férfi kitért arra is, hogy sokan őket, őstermelőket is hibáztatják azért, mert éveken át alacsonyan tartva az árbevételt akarták megúszni az adófizetést. Ő úgy számol, hogy az árbevétel alapján öt év alatt fizethették be azt a járulékot, amelyet egy év alatt kellett volna leróni a vállalkozói minimálbér után. De azt is hozzátette:

Ahhoz, hogy a minimálbéres járulékot be tudjuk fizetni, nagyjából évi 4-5 milliós árbevételt kellene elérni, de ez főleg ma, amikor a 20 évvel ezelőtti árakon vásárolják fel tőlünk a zöldséget, szinte lehetetlen.

Szerinte még a nyugdíj előtti években sem tudtak volna annyit bevételt termelni, amennyiből a mostani bérigényeket kielégíthetnék.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő egy márciusi szegedi konferencián azt mondta, szerinte ha tőkehiánnyal küzd a mezőgazdaság, akkor „nem Mercit és házat kell venni”. A képviselő mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat felelősnek nevezte azért, hogy akár évtizedeken át feketén, de legalábbis szürkén dolgoztak, illetve dolgoztattak.

Az őstermelők közül az alacsony nyugdíjakkal szembesülve nem kevesen kénytelenek tovább dolgozni. Hasonlóan kevés időskori ellátásra számíthatnak a volt napszámosok és a közmunkások is.

Kiemelt kép: Debrecen, piac. MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor