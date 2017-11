Könnyen felesleges kiadásba verhetjük magunkat a mikróval

16 különböző márkájú, összesen 50 mikrohullámú sütőt tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A tesztelt készülékek között van beépíthető és szabadon álló is. Vizsgálták, hogy milyen jól melegítenek, olvasztanak, grilleznek, sütnek és mennyire jól használhatók.

Az összesített szempontok alapján a tesztelt mikrók közül mindegyik 50% fölött teljesített és 20 készülék kapott 70-76% közötti értéket, aminél magasabbat viszont egyik sem ért el. A legjobbak között a legtöbb nagy márka képviselteti magát, és típus szerint is vannak csak mikro, ill. mikro+grill funkcióval ellátott és kombi készülékek is. Az áruk pár tízezer forinttól akár 300 ezer forint fölé is terjedhet.

A mikrohullámú sütőt leginkább a fagyasztott étel kiolvasztására és főzésre/melegítésre használjuk. Alapvető elvárás, hogy egyenletesen melegítse az ételt, vagyis ne legyenek benne túl forró vagy túl hideg részek. A TVE tesztjében a kiolvasztás, melegítés és egyenletes hőmérséklet alapján egy termék sem kapott maximális pontot a 0-tól 5-ig terjedő skálán. Mindössze egy Samsung készülék ért el legalább 4 pontot mindegyik szempont szerint, ráadásul ez egy olcsóbb kategóriájú mindössze 34.000 forintos mikró. Viszont a tesztelt készülékek közel fele mindhárom szempontból legalább közepes pontot kapott.

Az egyesület azt is vizsgálta, hogy mennyire biztonságosak a termékek, vagyis működés közben okozhatnak-e áramütést, ill. mennyire melegedik át az ajtajuk vagy a tetejük használat közben. Jó hír, hogy mindössze 3 készülék kapott alacsony pontot amiatt, hogy a berendezés teteje túlzottan átmelegedett, a többi teljesen biztonságos.

Mikro+grill vagy inkább kombi?

Azoknál a készülékeknél, amelyek mikró+grill funkcióval is rendelkeznek, azt is tesztelték, hogy mennyire egyenletesen süti át, illetve pirítja meg a kenyeret és a csirkét, valamint a fagyasztott pizzát. Egy készülék sem kapott maximális pontot grill és pizza funkcióra, és csak egy mikró ért el 4 pontot mindkét szempontnál. Meglepő módon ez is egy olcsóbbnak számító, 56.000 forintos Sharp készülék.

Aki a fentinél többet vár egy mikrótól, vagyis sütni is szeretne vele, annak jobban a zsebébe kell nyúlnia. A kombi készülékek a levegő keringetésével sütni is képesek, így egy kisebb háztartásban kiválthatják a hagyományos sütőt, cserébe az áruk többnyire 90 ezer forint fölött kezdődik. Ezért, ha már van egy jó sütőnk érdemes megfontolni, hogy megér-e ennyit még egy hasonló funkciójú készülék.

Ezeknél a készülékeknél azt is megvizsgálták, hogy sütemény készítésre mennyire jól használhatók. A 16 kombi készülékből mindössze 3 kapott 4 pontot erre a szempontra, ezek közül kettő 90 ezer forintba, egy pedig 200 ezer forintba kerül. A többi 13 pedig legalább 3 pontot kapott. Jó hír, hogy kiemelkedően rosszul egyik sem teljesített, de könnyen fölösleges kiadásba verhetjük magunkat, ugyanis van köztük 56 ezer forintos és több mint 300 ezer forintos készülék is.

A teljes teszt előfizetéssel megtekinthető itt.

Kiemelt kép: Thinstock