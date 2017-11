Lesz ingyenszámítógép a nyugdíjasoknak, de pályázni nem lehet

Már augusztusban felröppent a hír, hogy szeptembertől ingyenszámítógépet és internet-hozzáférést kaphatnak 65 év feletti idős emberek. De hogy kik, milyen feltételekkel, hol és hogyan állhatnak be ebbe a sorba, arról nem volt információ. Pedig olvasóink is érdeklődtek, és megkeresésük alapján mi is. Október elején azt a választ adta a programgazda Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megkeresésünkre, hogy mivel még nem aktuális, majd később ad tájékoztatást.

Aztán október 20-án újabb hír érkezett, amely megerősítette az augusztusit: mintegy 500 hátrányos helyzetű településre terjesztik ki az idősügyi infokommunikációs programot, amely 2018 augusztus végéig 1,2 milliárd forint állami támogatásból valósul meg. A programban novembertől 5 ezer 65 év feletti, otthonát elhagyni képtelen, idős ember számára biztosítanak számítógépet és internet-hozzáférést, valamint folyamatos segítséget az infokommunikációs eszközök használatában – mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs egy sajtótájékoztatón. De a részletekről megint nem volt információ.

Ekkor újra érdeklődtünk, ki, hogyan jelentkezhet a programba. A minisztérium válasza szó szerint megegyezett az előzővel:

Jelenleg a program előkészítése van folyamatban, annak – értelemszerűen későbbi – megvalósításáról a tárca a megfelelő időben tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

Vártunk.

Majd mivel az olvasók is újfent érdeklődtek, megint tudakoltuk a részleteket. Október 30-án jött válasz, amin az előzmények ismeretében erősen meglepődtünk:

Az idősügyi programba minden hátrányos helyzetű település jelentkezhetett, közülük az a 480 vesz részt, amelyek az előzetes megkeresés után jelezték együttműködési szándékukat. A projekt novemberben induló szakaszában az ezeken a településeken élő idősek körében történt, szociális jellemzőkre, egészségi állapotra és családi helyzetre kiterjedő felmérések alapján 2017 augusztusában kiválasztott 5000 fő kap laptopot és internet-hozzáférést. A kiválasztási szakasz tehát lezárult, már nem lehet jelentkezni.

Szóval először nem adnak információt, majd közlik, hogy már nem lehet jelentkezni.

Hogy elsőre miért nem közölték azt, hogy nem lehet csak úgy egyesével jelentkezni az ingyenszámítógépre, és internet-hozzáférésre vágyó időseknek a programba, az rejtély.

S hogy lehet-e folytatás? Hogy más idősek is részesülhetnek-e a kormány digitális jótékonykodásából? Ezt még nem tudni. A minisztérium kérdésünkre ennyit írt: