Nyugdíj: 30 ezer forinttal jut kevesebb egy nőnek

Jóval kevesebb nyugdíjra számíthatnak a nők, mint a férfiak – derül ki az Oszágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) statisztikáiból, amire az Azénpénzem.hu hivatkozik. Konkrét számokat is közölnek:

Míg a férfiak átlagos nyugdíja (a főellátás alapján) 129 800 forint volt 2017. januárjában,

a nők 22 százalékkal kevesebbet, átlagosan 102 040 forintot kaptak.

A legutóbbi statisztika szerint az öregségi nyugdíjak átlagos összege 112 ezer forint körül van. Vagyis a nők átlagban ennél kevesebbet, a férfiak többet kapnak.

Korosztályonként is eltérő a különbség. A legrosszabb azoknak a nőknek a helyzete, akik 1925. és 1929. között születtek, ők ugyanis 29 százalékkal, 37 ezer forinttal kapnak kevesebb nyugdíjat a férfiaknál. De a legfiatalabb öregségi nyugdíjasoknál is (az 1950. és 1954. között születettek) is 15 százalékos, 19 ezer forint a női nyugdíjak lemaradása – számolta ki a portál.

Megemlítik, hogy a kisebb nyugdíjnak több oka is van:

A gyermekszülés miatt a nők évekre esnek ki a munkából, ami önmagában kisebb nyugdíjat eredményez.

Az így hiányzó idő a karrierjüket is hátráltatja, ráadásul közülük többen vállalnak a családdal jobban összeegyeztethető, viszont kevesebbet fizető munkát is. (A nők körében kétszer nagyobb a részmunkaidőben dolgozók aránya, mint a férfiakéban.)

Amikor pedig a férfiakkal azonos munkát végeznek, akkor is jóval kevesebb fizetést kapnak.

Arról, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, már többször is írtunk, és ami a legrosszabb, hogy úgy tűnik, nincs ezen a téren javulás:

Bő hatvan év múlva kereshet annyit egy nő, mint egy férfi Magyarországon az utóbbi években nem szűkült bérszakadék, minél magasabb egy nő iskolai végzettsége, annál kevesebb fizetést kap férfi kollégáinál.

Vagyis várható, hogy a nyugdíjszakadék sem fog egyik napról a másikra eltűnni. A nőknek tehát mindenképpen oda kell figyelniük rá, hogy legyen nyugdíjcélú megtakarításuk.

