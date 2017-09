Minimum 50 millió forint kell ahhoz, hogy bárki korán nyugdíjba mehessen

34 évesen is el lehet menni nyugdíjba

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy akár 34 évesen is el lehet menni nyugdíjba, de mint a Pénzcentrum újabb cikke bemutatta, 29 éves nyugdíjasra is van már példa.

A nagy kérdés, mennyi pénz kell ahhoz, hogy ezt megtehessük. A portál szakértőket kérdezett.

Minimum 50 millióra lenne szükség

A KSH legutóbbi adatai szerint a nettó átlagkereset Magyarországon családi adókedvezmény figyelembevételével havi 205 500 forint volt, ez éves szinten 2 466 000 forintot jelent. Ha valaki csupán befektetéseiből kíván élni, akkor fontos, hogy megtakarításainak hozama ezen az összegen felül még kompenzálja az inflációt is, hogy jövedelme reálértéken szinten maradjon. Ehhez hosszú távra a Magyar Nemzeti Bank inflációs céljával érdemes számolni, 3 százalékkal. Az egyszerűség kedvéért, illetve mivel Magyarországon számos igen kedvező adókímélő megtakarítási lehetőség áll rendelkezésre, ezért az adók hatásával nem számolt a Szakértőként felkért Raiffeisen Alapkezelő, illetve a befektetések végrehajtásához szükséges díjakkal sem, mert azok igen széles skálán mozognak. Ezek alapján arra jutott, hogy minimum 50 millió forint induló megtakarításra lenne szükség.

Ugyanekkora összeg megtakarítását javasolja az MKB Privátbank is azok számára, akik korai nyugdíjazást terveznek.Ugyanakkor megjegyezték, a megtakarítás mértéke attól is függ, milyen életszínvonalon szeretne valaki élni.

Aki szerény, vagyis 150-200 000 forintos havi bevétellel megelégszik, annak 50 millió forint elegendő. Ebben az esetben a váratlan, előre nem tervezhető kiadásokra (pl. betegség, ingatlannal kapcsolatos kiadások) ez az összeg nem nyújt fedezetet.

Aki közepes, vagyis 300-400 000 forint havi bevételből szeretne megélni, annak 100 millió forintra van szüksége.

Aki magas színvonalon szeretne élni, vagyis 600-800 000 forintot költene havonta, annak 200-300 millió forint az az összeg, amivel rendelkeznie kell.

Tételezzük fel, hogy valaki most havi nettó 400 000 forintot keres. Éves nettó jövedelme 4 800 000 forint. Tehát befektetéseinek éves szinten ennyi pénzt kell hozni. Amennyiben az illető a teljes biztonságra hajt, és állampapírba fektet, akkor az éves hozama 2,5 százalék. Ebben az esetben az éves kiadásának 40 szeresével kell rendelkeznie, vagyis 192 millió forinttal, nyilatkozta a portálnak a Portfolio Trader kereskedési vezetője, Bence Balázs.