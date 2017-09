Már online is igényelhető a Diákhitel

A Diákhitel Központ 2017. szeptember 6-tól elsők között vezeti be a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokon alapuló (SZEÜSZ) elektronikus aláírással történő szerződéskötést. Az innovatív és ügyfélbarát lépés lehetővé teszi a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, hogy személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok kitöltése, leadása nélkül köthessenek Diákhitel szerződést. Az e-aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen keresztül induljon és az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése.

Az e-aláírás bevezetésével lehetővé vált, hogy még könnyebben és kényelmesebben igényelhessenek Diákhitelt az egyetemista, illetve főiskolás hallgatók. Az ügyintézést nagyban leegyszerűsíti, hogy a kitöltött adatlapot nem kell kinyomtatni, aláírni és leadni valamely Diákhitel partnerintézetnél vagy felsőoktatási intézményben, hanem mindez online felületen valósul meg. Az e-szerződéskötés legnagyobb újítása kétségkívül az, hogy elektronikus felületen történik a személyazonosítás, így megvalósul a papírmentes, gyors átfutású ügyintézés.

Bernáth Tamás, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint mérföldkőnek számít az elektronikus aláírással történő hiteligénylés működési modelljének megvalósítása. Az előremutató fejlesztés jól illeszkedik az MFB stratégiájában megfogalmazott célkitűzéshez, amely a digitális banki szolgáltatások fejlesztésére irányul.

Szabó Zoltán Attila, az elektronikus azonosítás és az e-aláírás fejlesztéséért felelős Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója szerint ez több mint egyszerű műszaki fejlesztés: inkább egy része annak a társadalmi átalakulásnak, amelyet a technológia fejlődése hoz magával. A NISZ lépést kíván tartani ezzel a trenddel és a ma már használatban lévő szolgáltatásokon túlmenően további korszerű megoldások bevezetésén dolgozik.

A hiteligénylés a felsőoktatási intézmények Neptun tanulmányi rendszeréből indítható, majd a megfelelő menüpont kiválasztása után a Diákhitel Direkt felületen folytatódik. A személyes és tanulmányi adatok automatikusan betöltődnek a Neptun rendszerből, így már csak a hitel igénybevételével összefüggő adatokat (pl. igényelt hitelösszeg, folyósítási gyakoriság) kell megadnia az igénylőnek.

Az eddigi ügymenettől eltérően, ezen a ponton a rendszer átirányítja az igénylőt a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) nevű szolgáltatás weboldalára. Itt történik a személyazonosítás, az ügyfélkapus belépési módot kiválasztva. Az azonosítást követően, a rendszer automatikusan visszairányítja az igénylőt a Diákhitel Direkt felületre, ahol az ellenőrzést követően megtörténik az „elektronikus aláírás”. A teljes online hiteligénylés pár percet vesz igénybe.

A Diákhitelek az eddig megszokott módon is kérhetőek. Továbbra is lehetőség van arra, hogy az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületéről kezdeményezze a hallgató az igénylést, az adatlap helyben, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán történő kinyomtatásával és leadásával. A nyomtatvány kitöltése a Diákhitel internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.diakhiteldirekt.hu) is elindítható.

A felvehető hitelösszegek idén szeptembertől is változatlanok: a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében, képzési formától függetlenül havonta 15, 21, 25, 30, 40, vagy 50 ezer forint igényelhető, a kötött felhasználású Diákhitel2 felvehető maximuma a képzési költség összege. A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető: legyen szó albérletről, laptopról, Erasmus ösztöndíjról vagy akár a mindennapi megélhetésről. A Diákhitel2 kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható.

Azok a diákok, akik szeptember 15-ig leadják hitelkérelmüket, október 15-én juthatnak hozzá a megigényelt összeghez, mely a Diákhitel1 esetében a hallgató bankszámlájára, a Diákhitel2 esetében közvetlenül a felsőoktatási intézményhez érkezik.