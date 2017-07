Habony és Rogán ügyvédje intézi a letelepedési kötvényes cég ügyeit

A szervert is vitték a betörők a letelepedési kötvényes cég irodájából

Belső információkra is szükség lehetett a letelepedési kötvényes cég kirablásához

A Magyar Nemzet arról ír, hogy az Arton Capital ügyeit, amely egy letelepedési kötvényekkel foglalkozó cég, az a Kosik Kristóf intézi, aki Rogán Antalnak és Habony Árpádnak is rendszeresen végez ügyvédi munkát.

Az Arton irodájába idén áprilisban törtek be, a rablók pontosan tudták, mit kell elvinni. Állítólag félmilliárd forintnyi készpénzt és egy szervert is elvittek tőlük. Talán még a pénznél is többek érhetnek a vevők személyes adatai. A rendőrség nagy erőkkel kezdett nyomozni, mindenkit kihallgattak, aki a telefonja szerint a betörés idején a belvárosi iroda környékén járt, legalább ezer embert.

A letelepedésikötvény-üzletben a Fidesz-közeli offshore cégek óriási bevételre tettek szert: eddig 130 milliárd forint üthette markukat, de ha mindenki megkapja az engedélyt, 180 milliárd forintot is keresnek az üzleten, amelynek során 20 ezer bevándorló kapott magyarországi tartózkodásra lehetőséget, írták.

(Nyitóképünkön az Arton Capital irodája látható)