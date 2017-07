Nyaralók figyelmébe: megvan, hol a legolcsóbb az euró

Ha olcsón akarjuk megúszni a nyaraláshoz a pénzváltást, érdemes célba vennünk egy valutaváltót – írja az aranyszabályt a Portfolio.hu.

Most azt nézték meg, hogy ma (egészen pontosan 9:45-kor) hol lehetett a legjobb árban eurót venni Budapesten. (Az időnek az a jelentősége, hogy napon belül is, többször is változhat az árfolyam.)

Az MNB mai hivatalos 307,38 forintos euró-árfolyamához képest egész korrekt átváltási lehetőségeket találtak a pénzváltóknál, ahol akár a hivatalos árfolyamnál olcsóbban is lehetett venni az egységes európai fizetőeszközből, de szinte mindenhol 308 alatt ment a dolog.

A bankoknál jóval többet kellett most is fizetni: 312 és 319 forint közötti árfolyamon kínáltak egy eurót.