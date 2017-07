A gyerekek rajzban mondták el, milyen nyugdíjaskort képzelnek

Az OTP Öngondoskodási Index kutatása szerint a hazai felnőtt lakosság 36 százaléka nyugdíjasként több időt szeretne majd unokáival, pihenéssel tölteni, mint aktív munkavégzéssel. Az OTP Nyugdíjpénztár pályázatot hirdetett, hogy megismerje a gyerekek véleményét a témában. A legnagyobb hazai nyugdíjpénztár felhívására végül 1378 pályamű érkezett.

Mindannyiunk számára fontos a családdal, nagyszülőkkel, gyerekekkel majd az unokákkal töltött idő. Meggyőződésünk, hogy az egyik legszebb ajándék, amit adhatunk majdani unokáink számára az, hogy boldog nyugdíjasként ott leszünk mellettük és olyan emlékeket biztosítunk számukra, amilyeneket mi is kaptunk saját nagyszüleinktől. Ezt jól mutatják a mostani pályázatunkra beérkezett művek is, ugyanis szinte valamennyi rajz az unokákkal töltött időt emelte ki: közös főzések, kertészkedés, kirándulások, strandolás, játék, pihenés, meseolvasás szerepel a rajzokon –számolt be a pályázat eredményeiről a nyugdíjpénztár főosztályvezetője, Horpácsi Krisztina.