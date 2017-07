Fontos változás jön a bankkártyáknál

Magyarországon viszonylag kevés a bankkártyás visszaélések száma, de azért előfordul ilyesmi.

2016 első félévében a tranzakciók kevesebb, mint 0,006 százalékát, az összérték 0,01 százalékát tették ki a visszaélések

– hivatkozik a Pénzcenrtum.hu a Magyar Nemzeti Bank 2017-es Fizetési Rendszer jelentésére.

Azt is fontos tudni, hogy az ügyfelekre hárított kár már most is csupán az összes veszteség 10 százalékát teszi ki, hiszen

a visszaélések terhét 90 százalékban a kibocsátok, viselik.

Ezen a téren lesz további változás.

A bankkártyás visszaéléseknél a pénzforgalmi törvény határozza meg a felelősségi és kárviselési szabályokat. Mi a helyzet például akkor, ha nem rosszhiszeműen és nem csalárd módon jártunk el, és ellopott vagy elveszett bankkártyánkkal, a PIN kódunk használatával visszaélés történik? Amíg be nem jelentjük az esetet a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, az addig keletkezett keletkezett károkból jelenleg legfeljebb 45 ezer forintnak megfelelő összegig kell nekünk viselni a felelősséget. A többi kár a banké.

A 2018. elejétől életbelépő új szabályozás szerint ez az összeg 45 ezerről 15 ezer forintra csökkenhet, illetve, a kivizsgálás ideje is megváltozik, legkésőbb másnap vissza kell adni az ügyfélnek az ellopott összeget.