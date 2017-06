Van úgy, hogy a bankár a legjobb baráttá válik

A jó viszony és az ügyfél megtartása miatt a privátbankárok gyakran olyan dolgokat is bevállalnak, amelyek kívül esnek a szakmai profiljukon. A Bankmonitor.hu írása.

A leggazdagabbak életéről inkább csak a médián keresztül értesülhetünk, de a beszámolók arra általában nem terjednek ki, hogy a tehetősek miként intézik a pénzügyeiket. Márpedig a privátbankok számos extra szolgáltatást kínálnak ügyfeleiknek.

A jó viszony és az ügyfél megtartása miatt a privátbankárok gyakran olyan dolgokat is bevállalnak, amelyek kívül esnek a szakmai profiljukon. Megfordulhatnak a legjobb éttermekben, luxusútra mennek az ügyféllel, vagy fényűző rendezvényeken jelennek meg, de még amatőr ékszerésznek, műkincsszakértőnek is felcsaphatnak.

Van egy vagyoni szint, ami fölött az ügyfelek azt igénylik, hogy ne szimpla lakossági ügyfélként bánjon velük a bank, hanem kellő diszkrécióval kezelje a pénzügyeit. Ekkor jönnek kapóra a privátbankok, ahol a belépéshez jellemzően 50-70 millió forintnál is nagyobb vagyont kell felmutatni, de adott esetben 20-30 millió forintos összeggel is ügyféllé lehet válni. Ugyan pontos számokat nehéz mondani, de átlagosan 80 millió forintot tarthat a számláján egy hazai privátbanki ügyfél, ám szép számmal találunk köztük milliárdosokat is.

A privátbanki ügyfél általában megkülönböztetett figyelmet kap, ami a kiterjedtebb és személyesebb szolgáltatásban is megnyilvánul. Az ügyeivel egy személyes tanácsadó, a privátbankár foglalkozik, aki segíti eligazodni a pénzügyekben. A legnagyobb, akár milliárdos ügyfeleknél pedig a szolgáltatások közé olyan dolgok is beletartoznak, ami már jócskán kívül esik a banki kiszolgálásról alkotott képünkön.

A legmódosabb ügyfelek jóval több befektetéshez hozzáférnek, adott esetben arányaiban olcsóbban, mintha azt egy hagyományos bankfiókban tennék meg. Ráadásul abba a kategóriába tartoznak, hogy a bankba rohanniuk sem kell az elintézendő ügyek miatt, az aláírást igénylő dokumentumokat sokszor futár segítségével kapják meg. De az is gyakori, hogy a privátbankár házhoz megy, akárcsak egy orvos.

Nincs titok

Az ügyfelekkel foglalkozó privátbankár pedig jó, ha gyakorlatilag mindenhez ért, így nem csak a pénzügyekben és a megfelelő befektetésekben tud irányt mutatni. Mivel sok dologra rálát, sokszor bizalmi viszony alakul ki, szinte barátivá válik a kapcsolat. Természetesen már az is bizalmi viszonyt feltételez, hogy a privátbankár pontosan tudja, mekkora vagyonnal rendelkezik, vagy éppen mennyi pénzt próbál például a család, feleség elől rejtegetni az ügyfele.

Így eshet meg, hogy tulajdonképpen

bármi történik az ügyféllel, máris a privátbankárhoz fordul, hogy keressen megoldást. Gyakran a személyes gondokról is tud a bankár, ezért az olyan probléma, mint a megfelelő szakorvos, ügyvéd felkutatása is ráhárul.

Ugyanakkor így történhetett meg az eset is, hogy az éppen a távol-keleti nyaralását töltő férfi hívta fel a privátbankárát, mert egy gyémántgyűrűt vásárolt a feleségének. Noha méregdrága volt az ékszer, ez nem is volt akkora probléma, csak kíváncsi volt, hogy jó üzletet csinált-e. A privátbankára utánanézett, hogy reális lehet-e az ár, és kiderült, hogy még egy 0-t rápakoltak az eladási árra. De egyébként is nagy előny, ha otthon van műkincsek, művészeti alkotások világában a tanácsadó, ugyanis az ügyfele ilyen témában is kérhet eligazítást.

Sokszor egy család által nem ismert örökös, vagy szerető jussának elosztását is úgy kell kitalálnia a tanácsadónak, hogy az ne legyen feltűnő. Természetesen az sem árt, ha a legjobb adózási praktikákat is ismeri, ami a vagyon megóvásának fontos eszköze.

Kapcsolatépítés

Mivel a kapcsolatépítés nagyon fontos a szakmában, sok privátbankár munkája lényegében abból áll, hogy találkozókat szervez a tehetős ügyfelekkel. Mivel ezek az ügyfelek könnyen mozgathatják a vagyonukat egyik bankból a másikba, így fontos a jó viszony ápolása. Ilyen célra a bankár saját keretet kap a banktól, és nap mint nap a legjobb éttermekben, kávézókban találkozik a kiemelt partnerekkel. Ez nem véletlen, mert ez az ügyfélszerzésnél is hasznos praktika, hiszen ilyenkor lehet ajánlásokat szerezni a számos tehetős ismerőssel rendelkező ügyféltől.

Hallottunk olyan esetről is, amikor a nagyjából száz ügyfelet kezelő privátbankár felé az elvárás volt, hogy egy negyedév alatt legalább egyszer találkozzon személyesen minden ügyfelével. Ezt meg is tudta oldani, de a naptára teljesen tele volt, a kapcsolatépítésre és -fenntartásra fordított idő a találkozókon több volt, mint például a befektetési portfólió áttekintése. Az ügyfelek megtartása és közösségépítési célzattal gyakran rendeznek ügyféltalálkozókat is.

Sokszor az ügyfél hívja meg a tanácsadóját bizonyos eseményekre, így egy koktélpartira, vagy egy elit körben tartott estre, esetleg medencés bulira. Ebbe az is belefér, hogy egy utazásra elviszi a privátbankárt (például a saját jachtjával), amit esetleg egybekötnek az üzleti találkozók lebonyolításával. Például jól jön a szakavatott szem, ha a tehetősek új paradicsomában, Közel-Keleten vagy éppen Ázsiában nyitna új számlát az ügyfél.

