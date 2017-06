Vonzó befektetés lehet a Waberer’s részvénye, bár vannak kockázatok

Vonzó befektetési lehetőségnek tartja az Equilor Befektetési Zrt. a Waberer’s részvényeit az 5100-6300 forint közötti kibocsátási ársávban, ugyanakkor a papírhoz kapcsolódó jelentős kockázatokat is érdemes mérlegelni. Ezek közül a legfontosabbak a változó európai szabályozás, a brexit-tárgyalások kimenetele és az európai szállítmányozási szektor csökkenő jövedelmezősége. A Waberer’s név elvesztése az elemzők szerint a kibocsátásra nincs jelentős hatással, mindössze egyszeri, komolyabb kiadással járó névváltást tesz szükségessé. A társaság által tervezett lengyel Link akvizíciója jól illeszkedik a vállalat növekedési terveihez, a Waberer’s az erősen konszolidálódó fuvarozói piac nyertese lehet.

A Waberer’s június 29-ig tartó részvénykibocsátása fontos esemény a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), tekintve, hogy rég jelent meg ilyen méretű vállalat a magyar parketten. A komplett rakományok saját flottával történő nemzetközi szállítmányozásának terén Európában piacvezető társaság a BÉT hatodik legnagyobb vállalata (90,5-111,7 milliárd forint cégérték), míg részvénye a BUX index ötödik legnagyobb súlyú tagja lehet.

A Waberer's az ötödik legnagyobb részvény lesz a magyar tőzsdén Újabb nagyvállalat lép a BÉT kibocsátói köréhez: érkezik a magyar parkettre a Waberer's International. Ezzel ez lesz az ötödik legnagyobb papír a magyar tőzsdén, és a BUX-indexen belül is az ötödik legnagyobb súlyt kapja majd. Ez egy igazi növekedési sztori - hangzott el.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzése alapján a Waberer’s részvényei vonzó befektetési lehetőséget nyújtanak az 5100-6300 forint közötti sávban, azonban a kilátásokat tekintve számos kockázat említhető.A Waberer’s növekedését külső és belső tényezők egyaránt támogatják. A makrokép kedvező, mivel az európai szállítmányozási ágazat várhatóan a teljes gazdaságnál gyorsabban növekedhet, a közép-kelet-európai régió GDP-je pedig a nyugat-európaihoz képest nagyobb mértékben bővülhet. A kereskedelmi szektorok közül az e-kereskedelem lehet a közúti fuvarozás egyik hajtómotorja, a várakozások alapján fennmaradhat az elmúlt években látott pozitív trend.

A makrogazdasági tényezők mellett a lengyel Link felvásárlása is elősegítheti a cég további növekedését. A pénzügyi eredményeknél a bevétel növekedése fenntartható, ugyanakkor az eredményesség javulása kulcskérdés. A lengyel vállalat felvásárlása akár meg is fordíthatja a marzsok csökkenését.

A kockázatok

A Waberer’s esetében a legfontosabb kockázatok az európai szabályozói környezet alakulása(Europe on the move), és a brexit kimenetele. Az uniós direktíva elsősorban a bérköltségeket emelheti meg: a Waberer’s becslése alapján a minimumbér követelmények hozzávetőlegesen 0,2-0,3 millió euró többletköltséget jelenthetnek éves szinten, azonban az európai trendet figyelembe véve további intézkedéseket vezethetnek be más tagállamok. Az órabérek növekedése mellett további kockázati tényező, hogy a foglalkoztatásról szóló szigorú szabályok betartása miatt a személyi jellegű ráfordítások szignifikánsan megugorhatnak.

Kovács Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint a Waberer’s esetében a brexit okozta kockázatokkal is számolni kell, hiszen a korábbi IPO meghiúsulását többek között ezzel magyarázta a társaság. 2016-ban a bevételek 12 százaléka az Egyesült Királyság területéről származott. A britek EU-ból történő kilépése a termékek szabad be- és kiáramlását akadályozhatja, azonban ez erősen függ attól, hogy milyen feltételek mellett hagyják el a közösséget.

A cég az említett kockázatokkal kapcsolatban egyelőre nem számol számottevő költségemelkedéssel, de ez a jövőben akár nagymértékben is változhat. Bár az utóbbi két évben az üzemanyagárak meredek esése tapasztalható, az is kérdéses, hogy a jelenlegi szintek meddig lesznek fenntarthatóak. Fontos kiemelni, hogy a vállalat árképzésében szerepet játszik a gázolaj ára, melyet normál helyzetben áthárítanak a megrendelőre. Ugyanakkor a kialkudott és a szállításkor esedékes korrigált ár között időben eltolódás lehet, ami addicionális nyereséget/veszteséget okozhat. Az üzemanyag-kiadások éves szinten meghaladják a 100 millió eurót, ami azt jelenti, hogy az árak 1 százalékos változása a költségeket több mint 1 millió euróval torzíthatja kedvező vagy kedvezőtlen irányba egyaránt.

A Waberer név elvesztésének lehetősége és az ezzel kapcsolatos bejelentés időzítése nem szerencsés a részvénykibocsátás szempontjából, de összességében nincs jelentős hatással a vállalat életére, azonban az új brand bevezetése egyszeri, komolyabb kiadásokkal járhat jövőre.

Wáberer György felmondta a Waberer's névhasználati jogát 3500 pótkocsi viseli most a napocskás logót. A jól ismert márkanév használatáról szóló megegyezés a tulajdon átruházásáról kötött megállapodás elválaszthatatlan eleme volt.

Összességében vonzó befektetés lehet

A Waberer’s 2016-os bevételének több mint harmada Magyarországról származott, de egyre jelentősebb hányad érkezik Németországból, az Egyesült Királyságból és Franciaországból is. A vállalat az elmúlt négy évben (2012-2016) 11,4 százalékos évenkénti növekedést ért el, mellyel nagymértékben felülmúlta az európai nemzetközi közúti fuvarpiac (3,8%) bővülését, ami az Equilor elemzése szerint mindenképp figyelemre méltó teljesítmény.

A vállalat szempontjából meghatározó növekedési rátát a jövőben a kelet-közép-európai gazdaságok erősödése támogathatja. Ugyanakkor a Waberer’s EBITDA-ja 2014-2016 között 2,7 százalékkal esett, a csökkenést az egyszeri tételek mellett több elem, így például a bérköltségek emelkedése okozta. Az eredményesség szempontjából kiemelten fontos a költségkontroll, amely a lengyel Link felvásárlásával pozitív fordulatot vehet.

A Link Lengyelország egyik leggyorsabban növekvő, és legnagyobb fuvarozó-szállítmányozó vállalata, üzleti modellje jól kiegészítheti a Waberer’s-ét. A Link bevétele 16 százalékkal növelné a Waberer’s konszolidált, 2016-os bevételét, 13 százalékkal az EBITDA-t, és 29 százalékkal az adózott eredményt. A Link eredményekhez való hozzájárulása a következő években is meghatározó lehet, ugyanakkor a lengyel cég konszolidálását követő években Kovács Bálint lassuló növekedésre számít.

Az Equilor elemzése vizsgálta a Waberer’s árazást is, és megállapításai alapján az európai versenytársak közül a francia Bollore állhat legközelebb a Waberer’s üzleti modelljéhez. Ha a vállalatot 2017-es előremutató szorzószámos értékelés alapján összehasonlítjuk a Waberer’s-szel, akkor látható, hogy eredményesség tekintetében (ROE) a Bollore jelentős hátrányban van, mégis a nemzetközi versenytársat a piac magasabban árazza. Az Equilor elemzése szerint a Waberer’s 5100-6300 forint közötti részvénykibocsátása szorzószámos értékelés alapján alulértékelt az európai versenytársak átlagához képest is, így a kockázatok mellett is vonzó lehetőséget kínál.