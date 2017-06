Budapestre is menekülhetett Amerikából az adócsalással is vádolt magyar luxusétterem-tulajdonos

A szállodások is 5 százalékos áfát akarnak, még valaki?

A Világevő írta meg amerikai lapértesülés alapján, hogy Chicago legmenőbb luxuséttermének magyar társtulajdonosa lelépett a kasszával. A 45 éves, kolozsvári születésű Gyulai Attila és Zambiából származó felesége, Komal Patel három gyerekükkel együtt váratlanul eltűntek a városból, tartózkodási helyük ismeretlen.

Pedig jól indult a dolog, a házaspár az amerikai álom legszebb verzióját valósította meg: fényűző életet éltek, kizárólag legjobb divatházakból öltöztek, a chicagói elit tagjainak számítottak, igazi high life életmódot folytattak, és éttermük, az Embeya komoly szakmai megbecsülésnek is örvendett. Gyulainak több évtizedes tapasztalata volt a vendéglátásban, ezért is érthetetlen az eltűnésük.

Az Embeyát néhány évvel ezelőtt közösen nyitották egy amerikai séffel, Thai Danggal és annak testvérével, akik 43 százalékkal szálltak be az üzletbe. Danghoz tartozott feladatként a konyha kialakítása és felügyelete, míg Gyulai felelt az étterem vezetéséért. Egy idő után azonban pénzek tűntek el a céges számláról. Rendszeresen túlszámláztak a vendégeknek, illetve az alkalmazottak kifizetésénél is tapasztaltak furcsaságokat, a könyvelés és a gyakorlat köszönő viszonyban sem voltak egymással. Dang egyre gyakrabban követelt betekintést a könyvelésbe, amit Gyulai megtagadott tőle.

Az étterem bezárni kényszerült, és a kisebbségi tulajdonos Dang pert indított Gyulai ellen, amit meg is nyert, csak éppen a megítélt pénzek behajtására nem sok esély van. Gyulaiék rengeteg tartozást is hagytak hátra az ingatlan tulajdonosa, szállítók, bankok, ügyvédek felé. Aztán egy szép napon amerikai mobiljaikat kikapcsolták, közösségi média profiljaikat megszüntették és elhagyták az országot. Az adóhatóságok is vizsgálódnak, ugyanis a gyanú szerint évekig nem fizetett Gyulai adót az étterem bevételei után. Bankszámláik ellenőrzéséből később kiderült, hogy komoly kifizetéseket eszközöltek az USA határain kívülre. Valószínűleg hosszú ideje készültek a felszívódásra.

Dang szerint az elmúlt években több, mint másfél millió dollárt (kb 420 millió forintot) távolítottak el a céges számlákról jogellenesen. Az Egyesült Államok elhagyása óta csak annyit lehet tudni a házaspárról, hogy egyikük (esetleg mindketten) járt azóta Kanadában, Magyarországon, Hollandiában, Írországban, Mexikóban és Németországban is. A lap szerint akár Budapestre is menekülhettek az igazságszolgáltatás elől.

(Kísérőképünk forrása: Yvette Marie Dostatni/Chicago Tribune)