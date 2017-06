Hogyan gyarapszik a leggazdagabbak pénze?

A leggazdagabb magyarok listáját ismerhetjük több helyről is, azonban azt nehéz megállapítani, hogy pontosan hányan tartoznak a „felső tízezerbe”. Becslések szerint minden vagyont (az ingatlant is) beleértve 200 ezer háztartásnak lehet 70 millió forintnál többje, közülük is viszont csak minden negyediknek van privátbanki számlája. Akinek ennyi pénze van, annak a bankok teljesen személyre szabott szolgáltatással állnak rendelkezésére. De ne higgyük azt, hogy teljesen más helyen kamatoztatják a pénzüket, mint egy kisbefektető.

Mennyien lehetnek a legvagyonosabbak?

Sokaknak csenghet ismerősen a prémium és a privátbank kifejezés, azzal viszont kevesen lehetnek tisztában, hogy hányan lehetnek hazánkban, akik ezt megengedhetik maguknak. Vagyis hogy mekkora a legtehetősebb háztartások tábora, és összességében mekkora vagyonnal rendelkeznek.

A jegybank statisztikái szerint a háztartások pénzügyi vagyona az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett, ha mindent beleszámítunk, akkor március végén mintegy 45 ezer milliárd forint volt. Figyelembe véve, hogy nagyjából 4,1 millió háztartás között oszlik meg ez vagyon, egy családra átlagosan 10 millió forint jut, egy felnőttre pedig durván 7 millió. Magyarul a statisztikák szerint átlagosan mindenkinek ennyi mozdítható pénze lenne az ingatlanon és egyéb ingóságokon kívül.

Fontos kérdés, hogy hogyan oszlik meg a vagyon a társadalom egyes csoportjai között. A TÁRKI kutatása szolgáltat ehhez információt, viszont ebben az esetben nemcsak a pénzügyi, hanem az ingatlan és ingó vagyon együttesen szerepel. Ezért jöhetett ki az, hogy a háztartások mintegy fele (kétmillió háztartás) 7 millió forintnál kisebb vagyonnal rendelkezik, míg további 45 százalék (1,8 millió háztartás) vagyona 7 és 70 millió forint között szóródik. Az utóbbi csoport egy része már jó eséllyel tartja prémium, de akár privátbankban is a megtakarítását.

A maradék 5 százalék (200 ezer háztartás) az, amelyik a legvagyonosabb réteget adja, itt a háztartási vagyon 70 millió forinttól indul és határ a csillagos ég. Az amerikai Knight Frank ingatlanpiaci tanácsadó cég szerint

13 100 olyan ember van Magyarországon, aki dollármilliomosnak számít, azaz a vagyona a 280 millió forintot is eléri, ezen belül pedig 570 embernek van legalább 3 milliárd forintja.

A TÁRKI becslése alapján az említett 200 ezer háztartás egynegyede az, amelyik privátbanki számlával is rendelkezik, vagyis körülbelül 50 ezerre tehető az ilyen számlák száma. Ugyanakkor az egyes privátbanki szolgáltatók is közzétesznek adatokat arról, hogy mekkora ügyfélbázissal rendelkeznek. Ez alapján is mintegy 50 ezer privátbanki számlát tartanak nyilván (egy ügyfélnek jellemzően több számlája van), ezeken összesen mintegy 4 ezer milliárd forintnyi vagyont kezelnek. Ráadásul ez a vagyon dinamikusan is növekedett az elmúlt években, csak 2016-ban mintegy 600 milliárddal nőtt a privátbankoknál kezelt vagyon.

Kiemelt ügyfelek

A bankok az ügyfélbázisukat jellemzően több részre osztják az alapján, hogy az egyes ügyfelek például mekkora megtakarításállománnyal rendelkeznek. A prémium szolgáltatásokkal azokat célozzák meg, akik az átlagosnál valamivel nagyobb vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkeznek. Ennek megfelelően a privátbanki szegmens is külön ágat képez, amelybe a legtehetősebbek tartoznak bele, viszont az már változó, hogy mekkora megtakarítási szinttel rendelkeznek az egyes privátbanki ügyfelek.

A prémium kiszolgálás jellemzően 2-20 milliós megtakarítási szinttől vagy 200 ezer-1 millió forintos havi jóváírástól indul az egyes bankoknál. Viszont a vagyonra vonatkozó kritérium felső szintjét elérve már a privátbankoknál is kinyílnak előttünk az ajtók, ahol teljesen személyre szabott szolgáltatás keretében intézhetjük a pénzügyeinket. A privátbankoknál a belépési limit 20-40 milliótól indul, de jellemzően 50-100 millió forint az a megtakarítási szint, amit el kell érni a privátbanki szolgáltatásért.

Már a prémium kiszolgálásban is azzal emelkednek ki bankok, hogy az ügyfeleknek megkülönböztetett figyelmet ígérnek (kedvezményeket, kényelmi szolgáltatásokat, tanácsadást, befektetési lehetőségeket). Ehhez képest az egyes privátbankok még kiterjedtebb és személyesebb szolgáltatást nyújtanak, ebbe a személyes tanácsadást nyújtó privátbankár is beletartozik (aki teljes iránymutatást ad a pénzügyek, befektetések terén), de számos extra szolgáltatást is kínálnak, például jogi-, adó- vagy műkincs tanácsadást.

Keressen rá a legjobb kockázatmentes befektetésekre a következő kalkulátorral!

Miben hever a leggazdagabbak pénze?

Ha meg kellene tippelniük, hogy a lakosság pénze milyen megtakarításban hever, valószínűleg sokan a bankbetétet, és a lakossági állampapírt mondanák. A jegybank statisztikái szerint ez így is van: a megtakarítások 30 százaléka betétben, 18 százaléka kötvényekben van (amibe a lakossági állampapírok is beletartoznak), ezután következnek a különböző befektetési alapok 16 százalékos részesedéssel.

A privátbanki tapasztalatok alapján

a legtehetősebbek megtakarításának összetétele sem különbözik lényegesen a kisbefektetőkétől: vagyonuk 70-80 százaléka fekszik állampapírban és egyéb kötvényben, mérsékelt kockázatú befektetési alapokban és bankbetétben.

Azt lehet mondani, hogy a 20-40 milliós vagyonnál még fontos az ügyfélnek a megtakarítás dinamikus növelése, amit kockázatosabb befektetésekkel lehet a jelenlegi körülmények között elérni. Ugyanakkor 100 millió forint felett már a legtöbbször a biztonság és a vagyon értékének megőrzése kerül előtérbe, így leginkább a kockázatmentes befektetések dominálnak, amivel legalább az infláció mértékének megfelelően gyarapodik a vagyon.