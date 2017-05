Adóbevallás: így veszhetünk el a bürokrácia bugyraiban

Most már tényleg nyakunkon az adóbevallás

Adószakértő hívta fel a figyelmünket egy a napokban megtörtént esetre: egy vállalkozó, üzletember azért nem tudja leokézni elektronikusan az adóbevallás-tervezetét, mert egyszerűen nem tud belépni az eszja-felületére. De más hivatalokat sem tud elérni az ügyfélkapun keresztül.

Ennek oka valószínűleg az, hogy a különböző hivataloknál eltérő személyi adatai szerepelnek: a neve egyezik a személyi igazolványában és az ügyfélkapun, a születési helye, állampolgársága, anyja neve viszont már nem. És valószínűleg az OEP utódjánál, a NEAK-nál sem a tényleges adatait tartják nyilván. Az üzletemberről még annyit érdemes tudni, hogy több mint 20 éve él Magyarországon, közben a magyar állampolgárságot is megszerezte.

A hiba vélhetően abból adódhatott Ruszin Zsolt adószakértő szerint, hogy az illető az adóazonosítóját több mint 20 évvel ezelőtt igényelte, nem sokkal azután kérte meg a TAJ-kártyáját is, az ügyfélkaput pedig még nem magyar állampolgárként nyitotta, és az adatok „úgy maradhattak”. Az anyja három nevéből itt csak kettő szerepel, a születési helyében pedig van egy elírás.

Ruszin mindebből azt szűrte le, hogy

elég nagy kupleráj lehet a hivataloknál. Úgy tűnik, az ügyfélkapus regisztrációnál egyszerűen nem vetik össze semmivel az adatokat, még a saját nyilvántartásaikkal se.

Hozzátette: a három hivatalnak (BM, NEAK és NAV) ki kell javítania egyezőre az információkat. És miután ez egy hivatali hiba, a javítást nem kell külön kérelmezni, mindegyik helyen hivatalból kell eljárni. Reméli, ez hamarosan meg is történik.

Az adóbevallás-tervezetet egyébként a vállalkozó papíron kapta meg, az „adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozat” nevű nyomtatvánnyal együtt. Ezután próbálta elektronikusan jóváhagyni.

És ha már az adóbevallás volt a kiindulópont, ne feledjük, május 22., hétfő a végső leadási határidő. Aki nem tesz semmit, annak automatikusan elfogadottnak veszik a bevallástervezetét, és az lesz a bevallása. Tartsuk azt is szem előtt, hogy hiába a NAV készítette a tervezetet, a felelősség az adózóé. Ha valamilyen okból hibás volt a dokumentum, és nem korrigáltuk, akkor egy későbbi ellenőrzés során az adócsalás vádja is felmerülhet. Aki már leokézta a dokumentumot, annak is érdemes lehet még megnéznie, milyen esetekben lehet gond a bevallásával, és javítani, amíg nem késő.