Megbukott a magáncsőd, májusban újra szabályozzák

Májusban kerülhet napirendre a magáncsőd szabályozásának változtatása. Kiiktathatják a vagyonfelügyelőket a rendszerből, a mostani bonyolult dokumentáció tulajdonképpen egy önbevallássá egyszerűsödhetne – tudta meg az Azénpénzem.hu.

A magáncsődbe eddig szerint mintegy hétszázan léptek be, ami a 135 ezres nem fizető lakáshiteleshez képest szabad szemmel alig látható szám. Az adósok közül 15 ezren legalább két jelzáloghitelük részleteit nem fizetik. A hátralékos adósok egyébként is átlagosan két kölcsönt cipelnek, esetenként egy embernek hatféle hitele is akad. Ez is az oka lehet annak, hogy a magáncsőd megbukott, hiszen főszabály szerint csak azok csatlakozhattak, akik egyetlen lakáshitelt nem tudnak fizetni.

A magáncsőd szabályozásának átalakítása már többször felmerült, ezt igazán komolyan ígérték 2016 őszére. Most azonban az április 5-ei kormányülésen döntöttek is arról, hogy az IM keretén belül el kell kezdeni a szakmai egyeztetést a szakmai szervezetekkel és a KDNP-frakció szakértőivel, hogy még a tavaszi ülésszakban el lehessen fogadni a módosításokat.

A lap információi szerint elhagynák a bírósági közreműködés (ez most főhitelező híján kötelező – a szerk.), és nem kellene csatolni a bankoknak 100-200 oldalas dokumentációt sem. Az igénylés a jövőben úgy működhet, mint egy önbevallás. Az adós feltünteti, milyen és mennyi tartozása van, és mennyi a vagyona és a jövedelme.

A kormány várakozásai szerint a módosítást követően egy éven belül 10 ezren mehetnének a magáncsődbe, összesen pedig a várakozások szerint 30 ezer bajban levő adóson segíthet ez a megoldás.

Az IM helyettes államtitkára a lapnak azt is lemondta, hogy szükség lenne az eszközkezelő keretének felemelésére. Bodzási Balázs szerint, azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az államnak nem lehet célja egy ingatlanportfólió építése. Érdemes lenne tehát egyfajta lízingkonstrukcióban gondolkodni, aminek keretében a bérlő havi díjat fizet, a végén pedig maradványértéken (ami már egy alacsony összeg)megvehetné a lakást.

(Kísérőképünkön a kormány által épített ócsai lakópark egy háza látható)