Új barátnője van a multimilliárdos gurunak, ezek szerint választ kapott a kérdésére

Kéne találnom egy barátnőt. Mennyi időt igényel ma egy nő hetente, kb. tíz órát?

– kérdezett vissza Elon Musk egy interjúban halálosan komolyan arra a kérdésre, hogy a második válása után hogy áll a randizással. Mivel saját bevallása szerint heti 80-100 órát dolgozik, nincs sok ideje az ismerkedésre.

Úgy tűnik, a Tesla atyja, a PayPal társalapítója, a SpaceX vezetője, a multimilliárdos amerikai üzletember azóta választ kapott a kérdésére, hiszen új barátnője a színésznő Amber Heard, Johnny Depp volt felesége. Az új kapcsolat hivatalos, a színésznő posztolt egy romantikus vacsoráról szóló képet az Instagram oldalára, illetve már be is költözött Musk luxusvillájába. Ha minden igaz, Amber Heard egy 17 millió dollárért vett, 1900 négyzetméteres minikastélyba költözhet Bel Airbe, amelynek 10 hálószobája, borospincéje, színházterme, két emeletes könyvtára is van.

Mutatjuk:

Elon Musknak amúgy öt gyereke (egy hármas, és egy hagyományos ikerpár, mind fiú) született az első feleségétől, Jennifer J. Wilson írónőtől, akitől botrányosan vált el 2010-ben. Utóbbit a színésznőről is el lehet mondani, mert, mint arról beszámoltunk, Heard és Depp válása is botrányosra sikerült. Állítólag Depp megverte a színésznőt, aki a válás során ezt a vádat visszavonta, amiért 7 millió dolláros fájdalomdíjat kapott (amit Heard részben jótékony célra ajánlott fel).

A milliomosok – itthon és külföldön is – általában házassági szerződést kötnek egymással, amely vita esetén pontosan szabályozza a felek pénzügyi természetű jogait és kötelességeit. Bár Elon Musk és Amber Heard kapcsolata egyelőre élettársi viszony, egy esetleges szakítás után az USA-ban szinte nem jár semmi – szemben például Magyarországgal, ahol a közjegyzői bejelentéstől vagy a tényleges egy háztartásban éléstől számítódik a vagyonközösség.