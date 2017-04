Rosszul olvasták le a villanyórát, utána meg jött a számlacunami

Olvasónk novemberben költözött abba a házba, ahol ma is lakik, szabályosan átjelentette a közműveket. Az E.ON munkatársai kijöttek, ellenőrizték a villanyórákat (kettő is van belőle, az egyik régi típusú, a másik digitális), fotóztak, plombáztak, minden rendben volt. Majd havonta diktálta be a fogyasztását, és a számlákat pontosan, határidőre befizette.

Idén márciusban volt óraleolvasás – amint elment az ember, olvasónk is azonnal felírta az óraállásokat, ahogyan szokta. Aztán várta a számlát, de csak a régi órára kapott, az újra nem. Nem értette.

Megnézte az online felületen az óraállásokat, és azt látta, hogy a digitális óránál 1738 helyett 1138-at rögzítettek. Írt hát egy emailt a szolgáltatónak, amibe mellékelt egy az óráról általa készített fotót is, és megkérte, küldjenek számlát a valós óraállás alapján a fogyasztásáról.

Ahogyan olvasónk fogalmazott: „Ezzel kezdődött a káosz”.A szolgáltató ugyanis közben a már befizetett számlákat visszamenőleg helyesbítette a rossz, valósnál kisebb óraállás alapján.

Aztán küldtek neki egy 22 651 forintos befizetendő számlát. Közben fel is hívták, és elmagyarázták, hogy a 22 651 forint tulajdonképp 7805 forint, ha a helyesbítőszámlákat is figyelembe veszi. Olvasónk meg egyre csak várt, hogy majd csak megküldik neki a tényleges óraállás alapján a 7805 forintról a számlát, de ez nem történt meg. Mint írta, „online csak ezek az összevissza számlák voltak elérhetők”.

Helyesnek helyes, csak nem fogyasztóbarát

Azt nem vitatja egy szóval sem, hogy van fizetési kötelezettsége (7805 forint), de azt kérte, hogy ahogy kiállították a helyesbítő számlákat, úgy oldják meg ezek “visszacsinálását”, és a tényleges fogyasztásról állítsák ki neki a jó számlát. Szakmájából adódóan (szállítói folyószámla-könyvelő) azt is vitatta, hogy számvitelileg helyesen járt-e el a szolgáltató.

Megkérdeztük Ruszin Zsolt adószakértőt, aki szerint a számlázás helyes volt, még ha nem is éppen fogyasztóbarát. Hozzátette: a végfogyasztói árampiacon verseny van, tehát a kellemetlenségek miatt szolgáltatót lehet váltani.

Természetesen megkerestük az áramszolgáltatót is.

Ritkán, de előfordul, hogy tévednek

Az E.ON elismerte, hogy a két mérőóra közül az egyiket rosszul olvasta le kollégájuk. Hozzátették, hogy mivel így alacsonyabb volt a rögzített mérőállás, mint amit olvasónk előzőleg bediktált, ezért számláit 2017. januárig visszamenőleg helyesbítették, és összesen 14 846 forint összegű jóváírást állapítottak meg neki. Amikor pedig az olvasó jelezte a tévedést, újabb számlahelyesbítést végeztek és 22 651 forintos terhelő számlát állítottak ki. A terhelő számlát a korábbi jóváírással összevetve jön ki a tényleges követelés, azaz a fizetendő 7805 forint.

Hozzátették, hogy erről olvasónkat telefonon és levélben is tájékoztatták, és úgy tudták, hogy a követelést elfogadta. Olvasónk panaszleveleiből mi nem ezt olvastuk ki.

Válaszuk szerint nem gyakori, hogy a leolvasó rossz adatot rögzít, de néha előfordul. Mivel a leolvasó minden alkalommal készít fotót is, érdeklődtünk, hogy azt összevetik-e a beírt óraállással. Hiszen abból kiderülhetett volna az elírás. Kiderült, hogy ez így is van, de a konkrét esetben nem volt megfelelő a fotó minősége, így nem volt alkalmas a mérőállás alátámasztására vagy cáfolására.Érdeklődtünk, vajon miért nem úgy járnak el, ahogy olvasónk is elvárta volna. Vagyis miért nem “csinálják vissza” (=helyesbítik) egy az egyben a téves óraállás miatt kiállított helyesbítő számlákat. És aztán miért nem állítanak ki a tényleges fogyasztás alapján egy új bizonylatot. Számvitelileg ez is rendben lenne, és úgy gondoljuk, a fogyasztók számára áttekinthetőbb helyzetet teremtene.

Erre érdemben nem reagáltak, csak azt írták, ha hibás a mérőóraállás, akkor helyesbítőszámlá(ka)t állítanak ki, és ezek figyelembevételével kell fizetni.