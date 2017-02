Bajban a kisnyugdíjasok: visszafelé sült el az áfacsökkentés

Az élelmiszeráfa-csökkentés január 1-től él, többek között a baromfihús és a tojás általános forgalmi adója is csökkent: 27 helyett 5 százalék lett. Ami 17 százalék feletti esést jelenthet elvileg a fogyasztói áraknál. A boltláncok korábban úgy nyilatkoztak, hogy az áfacsökkentést továbbadják a vásárlóknak. A szakmai szövetség pedig azt jósolta, hogy bezuhannak az árak.

Az Azénpénzem.hu most megnézte, mi a helyzet a boltokban.

A kisnyugdíjasok nem jártak jól

Az üzletekben feltüntetett árak alapján piaci körképünk szerint a libamáj kilója mindössze 5 százalékkal, a kacsamájé 2 százalékkal, a libacombé pedig egyetlen százalékkal csökkent (az áfacsökkentés következtében 17 százalék feletti lenne az áresés).

A csirkemellfilé átlagára piaci körképük szerint (ebben több akciós kínálat is szerepel) 18,5 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, de az árak között több mint 25 százalékos eltérést is találtak.

Igazán azonban azon lepődtek meg, hogy a kisnyugdíjasok által állítólag legkeresettebb csirke farhát ára – áfacsökkentés ide vagy oda – még emelkedett is. Mindenütt, ahol tavaly és most is találtak ilyen terméket (és árat). Az átlagos áremelkedés mintegy 20 százalékos, de éppen a legolcsóbb beszerzési helyen a farhát kilójáért az idén majdnem 50 százalékkal kell többet kiadni a tavalyinál.