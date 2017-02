A NAV nem tud százalékot számolni

Előfordul, hogy a NAV-nak büntetést (pótlékot) kell fizetnünk. Például akkor, ha észrevettük, hogy valamit nem jól írtunk a bevallásban, és azt valamikor utólag korrigáljuk (= önellenőrzési pótlék), és akkor, ha emiatt a hiba miatt, vagy más okból, de késtünk egy adó befizetésével (= késedelmi pótlék).

Mennyi a pótlék?

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint a pótlékot az adókülönbözetre kell felszámítani.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az első önellenőrzési pótlék pedig egyenlő a késedelmi pótlék felével (azaz a pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részével egyenlő). Az önellenőrzési pótlékról még annyit kell tudni, hogy egy esetben megúszhatjuk. Ha a helyesbítés a mi javunkra (az adózó javára) történt.

Jó, hogy van kalkulátor

Hogy az adózóknak megkönnyítse a NAV a pótlékok kiszámítását, működtet egy kalkulátort. Ez azért jó, mert ha az érintett időszakban többször is változott a jegybanki alapkamat, akkor nem kell hónapról hónapra haladva több számítást is elvégezni. Hanem csak be kell ütni, mekkora összegről, milyen időszakról, melyik pótlékról van szó, és egy kattintással megmondja a NAV-kalkulátor, mennyi a pótlék.

A kalkulátort egyébként ismerik és használják is, akiknek pótlékot kell számítaniuk, például a könyvelők. És nagy segítségnek tartják.

De van itt egy kis bibi. Mint Ruszin Zsolt adószakértő felhívta rá a 24.hu figyelmét (és a NAV-ét is), a kalkulátor nem jól számol.

100 ezer forintra, fél évre

Az adószakértő a tavalyi második félévre akart pótlékot számolni. Ekkor vette észre, hogy valami nem stimmel a kalkulátorral.

Vegyünk egy szép kerek számot, százezer forintot. A jegybanki alapkamatról pedig azt kell tudni, hogy jelenleg 0,9 százalék, és ennyi volt egy fél évvel ezelőtt is, vagyis a tavaly második félévben nem változott.

Gyors fejszámolás: ha egy éves időszakról lenne szó, akkor a késedelmi pótlék 1800 forint lenne (100 ezer forint 0,9 százalékának duplája), az önellenőrzési pótlék pedig 900 forint (= a késedelmi pótlék fele). Fél évre pedig nyilván ennek a fele lesz a pótlék: 900 forint a késedelmi, 450 pedig az önellenőrzési.

Nézzük, mennyit számol ehhez képest a NAV-os kalkulátor:

Amint látszik, 900 forint helyett 736 forintot hozott ki késedelmi pótlékra.

Az önellenőrzési pótléknál pedig 450 forint helyett 368 forintot adott ki a kalkulátor.

Az adószakértő rövid értékelése: ez állati gáz. Egy NAV honlapon meg pláne!

Ruszin Zsolt hétfőn fedezte fel a hibát, rögtön írt is a NAV-nak, kérve, hogy haladéktalanul vizsgálják ki a kalkulátoruk működését. A kalkulátor azóta is úgy számol, mint hétfőn. Úgy látszik tehát, nem sürgős a korrekció. Ruszin sem kapott azóta választ az adóhatóságtól.

Nagy baj lehet belőle

Hogy ez miért baj? (Hiszen a kalkulátor a konkrét esetben kevesebbet számolt, mint kellett volna. Vagyis spóroltunk!) Mint az adószakértő kifejtette, a differencia ekkora összegnél még nem nagy, de ha nem százezrekről, hanem mondjuk milliárdokról beszélünk, akkor az eltérés sem jelentéktelen.

Gond akkor lehet, ha utólag ellenőrzést kap az adózó, és a NAV utánaszámol a pótléknak. Mert ekkor nyilván ki fog derülni, hogy kevesebb volt a bevallott pótlék, mint amennyinek lennie kellett volna. (Ilyenkor nem túl valószínű, hogy elhiszik majd, a kalkulátorral számoltunk, és az volt rossz.) És ha kevesebb pótlékot fizettünk, annak megállapítás lehet a következménye, meg büntetés (=fizethet az adózó), mindkét pótlék esetében – tudtuk meg a szakértőtől. Ami ugye nem hangzik túl jól…

A végelszámolásnál is szerepet kap egyébként a kalkulátor – ha előző évben volt adótartozás, akkor addig nem engedi megszűnni a NAV a céget, amíg ki nem fizeti az erre vonatkozó büntiket. Ha téved a kalkulátor, az “csak” kellemetlen lehet, mert a NAV rögtön közli, hogy nem jól számoltunk.