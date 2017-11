Új autómegosztóval rukkolhat ki a BKK

A taxisok szerint ezért fuccsolt be az Uber-utód

Régóta tervezi már a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), hogy közösségi autómegosztó rendszert indítson. A projekt ötletével még 2015 nyarán lehetett találkozni először, amikor a BKK a munka megalapozásához információgyűjtésbe kezdett, egy évvel ezelőtt, 2016 novemberében pedig már azt is tudni lehetett, hogy a cég a fővárostól kapott megbízás alapján dolgozik (a MOL-lal közösen) a Bubihoz hasonló koncepció tervein. Az autókról eddig nem sokat lehetett tudni, a hvg egyik olvasója azonban kiszúrt egy már lefóliázott flottát. És szerintük könnyen lehet, hogy a portálon lehozott képen éppen a BKK leendő flottáját lehet látni. És úgy tűnik, az eredeti tervekkel szemben nem csak elektromos, hanem benzines autók is kölcsönözhetőek lesznek. A kocsik oldalán szerepel az ár is: 66 forint/perc.

Budapest első közösségi autómegosztó szolgáltatása, a GreenGo csak elektromos autókat használ (szintén Volkswageneket). A cég szolgáltatása 65 forint/percbe kerül, a parkolás 15 forint/perc, a havidíj pedig 990 forinttól érhető el.

Hogy valóban a BKK autói láthatók-e olvasójuk fotóján, azt egyelőre nem lehet tudni.

