Az egyik legnagyobb felhőkarcolót építené fel a Balkánon egy siófoki vállalkozó

Szenzációként tálalta a bosnyák sajtó nemrégen azt, hogy egy magyar cég felhőkarcolót akar építeni a Horvátországgal határos Brcko városában, ezt abból is gondolták, hogy be is jegyezte ott az egyik cégét. A terv az, hogy ötvenemeletes épületet húznának fel, ez lenne az egész Balkán egyik legmagasabb ingatlana, Boszniában pedig a legmagasabb, helyezi el a projektet a Magyar Nemzet. Most a 66 emeletes, 261 méter magas Istambul Sapphire a legnagyobb a Balkánon.

A magyar vállalkozó Molnár József, akinek idehaza van egy cége, a Molnár 2010 Kft.

Igazán nagy dobás lenne a boszniai felhőkarcoló, mert a magyar cégének árbevétele az elmúlt öt évben 100-300 millió forint között ingadozott, márpedig Boszniában egy 35 emeletes lakóépület, a Bosmal City Center 120 millió euróba, vagyis úgy 37 milliárd forintba került és 3500 ember dolgozott rajta.

Vagyis vagy megfogná most az isten lábát Molnár úr, vagy érdemes erős fenntartással kezelni a bosnyák sajtóban körbefutott hírt.

